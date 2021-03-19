103 dakikalık çılgın maç! Galatasaray, Rizespor’a 4-3 kaybetti!

Süper Lig’in 31. haftasında Çaykur Rizespor’u ağırlayan Galatasaray, iki kez beraberliği yakaladığı maçın 90+3. dakikasında yediği golle 4-3 mağlup oldu ve 103 dakika süren maçtaki yenilgiyle zirve yarışında büyük yara aldı.

Galatasaray savunmasının hatalarını çok iyi değerlendiren konuk ekip Çaykur Rizespor’un gollerini Braian Samudio (2′), Fernando Boldrin (41′), penaltıdan Milan Skoda (54′) ve Fernando Andrade (90+3′) kaydetti. Galatasaray’ın gollerini ise, DeAndre Yedlin (14′), Emre Akbaba (31′) ve Yassine Meriah’ın (74′) kendi kalesine attı.

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Kendi evinde 11 maç sonra kaybeden Galatasaray, bu sonuçla 61 puanda kalırken, iki maçı eksik lider Beşiktaş’ın 2 puan gerisinde kaldı. Rizespor ise, 34 puana ulaştı. Milli maç arasından sonra Galatasaray deplasmanda Hatayspor’a konuk olacak. Çaykur Rizespor ise, sahasında Fatih Karagümrük’ü ağırlayacak.

Fırsatçı Samudio 2. dakikada affetmedi

Süper Lig’in en a az gol yiyen takımı unvanlı Galatasaray, maçın henüz 2. dakikasında yediği golle sarsıldı ve bu sezon en erken yediği golle tanıştı. Marcelo Saracchi’nin kullandığı taç atışına hareketlenen Christian Luyindama, topu uzaklaştırmak istedi. Ancak araya giren Samudio bir anda kaleci Fernando Muslera ile karşı karşıya kaldı. Paraguaylı futbolcu şık bir aşırtma vuruşla Muslera’yı mağlup ederek takımını 1-0 öne geçirdi.

Galatasaray’ın yanıtı gecikmedi

Gole rağmen oyun disiplininden kopmayan ve Rizespor kalesine yüklenen Galatasaray, 14. dakikada DeAndre Yedlin ile beraberliği sağladı. Emre Kılınç’ın sağ kanattan ceza sahası içine gönderdiği serbest vuruşu, Omar Talbi kafayla uzaklaştırmak istedi. Ancak penaltı noktası üzerinde topu önünde bulan Yedlin, sert şutla kaleci Gökhan Akkan’ı mağlup ederek skoru 1-1’e getirdi ve Galatasaray formasıyla ilk golünü attı. Öte yandan, Rizesporlu oyuncular golden önce Luyindama’nın Talbi’ye faul yaptığı itirazında bulundu, ancak hakem golü geçerli saydı.

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Emre Akbaba’dan füze, savunmadan yine hata

Oyunun rölantiye girdiği anlarda Emre Akbaba’nın muhteşem vuruşu ile golü bulan Galatasaray 2-1’lik üstünlüğü sağladı. Emre Kılınç’ın pasında kaleyi tam karşıdan gören noktada sırtı dönük şekilde topla buluşan Emre Akbaba, açısını düzeltti ve yaklaşık 25 metreden sert bir şutla kaleciyi mağlup etti. Galatasaray, yıldız futbolcusunun 31. dakikada attığı golle, geriye düştüğü maçta 2-1’lik üstünlüğü sağlamış oldu.

Art arda attığı şık gollerle 2-1 öne geçen Galatasaray, kalesinde gördüğü ilk golde olduğu gibi, 41. dakiakda yine savunmanın yaptığı bir hata nedeniyle kalesinde ikinci golü gördü. Saracchi’nin geri pasında Marcao topu ayağının altından kaçırdı. Topu önünde bulan Fernando Boldrin hızla kaleye doğru yöneldi ve yerden plase vuruşla kaleci Muslera’yı mağlup ederek skoru 2-2’ye getirdi. Böylece ilk yarı bu skorla tamamlandı.

Rizespor pes etmiyor

Galatasaray karşısında önce öne geçen, ardından geriye düşen ve ilk yarı sonunda beraberliği sağlayan Rizespor, ikinci yarıya da golle başlayan taraf oldu. Sağ kanattan topla birlikte hızla ceza sahası içine giren Baiano, sert şutunda kaleci Muslera’ya takıldı. Dönen topu Samudio kafayla tamamlamak istedi, ancak Yedlin’in eline çarpan top sonrasında hakem penaltı noktasını gösterdi. Vuruşu kullanan Milan Skoda hata yapmadı ve Çaykur Rizespor’u 54. dakikada 3-2 öne geçirdi.

Meriah’ın hatası Galatasaray’ı umutlandırdı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ikinci yarıda Henry Onyekuru, Arda Turan ve Sofiane Feghouli’yi oyuna alarak tüm riskleri aldı. Dakikalar 74’ü gösterirken Feghouli’nin ara pasına hareketlenen Onyekuru topla buluşmak üzereyken araya girmek isteyen Meriah, ters vuruşla topu ağlarına gönderdi ve Galatasaray sürpriz bir golle 3-3’lük beraberliği sağladı. Bu golden iki dakika önce Çaykur Rizespor kalecisi Gökhan Akkan sakatlanarak oyundan çıkmıştı ve yerine Tarık Çetin dahil olmuştu.

Önce penaltı, ardından frikik ve kırmızı kart!

Müthiş çekişmeye sahne olan maçın 76. dakikasında ilginç olaylar art arda yaşandı. Çaykur Rizespor atağında Konrad Michalak ceza sahası içine girer girmez yerde kalınca hakem Volkan Bayarslan tereddüt etmeden penaltı noktasını gösterdi. Ancak VAR uyarısı sonrasında faulün dışarıda olduğuna karar veren hakem, frikik işareti verdi ancak DeAndre Yedlin ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Son nokta 90+3’te kondu!

Maçın hakemi 90 dakikanın sonuna 12 dakika uzatma verirken, Galatasaray 90+3’te gelen golle yıkıldı. Sağ kanattan gelişen Çaykur Rizespor atağında Fernando Boldrin topu Konrad Michalak’a aktardı. Michalak ceza sahası içinde Christian Luyindama ile ikili mücadelesinden kurtulup solda uygun durumdaki Fernando Andrade’ye pasını verdi. Fernando Andrade kaleci Fernando Muslera ile karşı karşıya kalıp sağ plase vuruşu ile topu ağlara göndererek takımını 4-3 öne geçirdi ve maçın skorunu da belirleyen isim oldu.