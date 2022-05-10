12 yaşında Ela’nın futbol oynayabilmesi için imza kampanyası

5 yıldır İzmir Bornova Birlik Futbol Kulübü'nde oynayan 12 yaşında Ela Tong’un 15 yaş altı kız ligleri olmadığı için bu seneden itibaren maçlara çıkamayacağını belirten babası Sait Tong, 2-15 yaş arası kız futbolcuların spor hayatlarına ara vermeden devam edebilmesi için imza kampanyası başlattı.

Mustafa SARIİPEK

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12 yaşında bir kız çocuk babası Sait Tong, kızının hayallerine kavuşması için bir kampanya başlattı. 5 yıldır İzmir Bornova Birlik Futbol Kulübü’nde futbol oynayan kızı Ela, 15 yaş altı kız ligleri olmadığı için bu seneden itibaren maçlara çıkamayacak. 12-15 yaş arası kız futbolcuların spor hayatlarına ara vermeden devam edebilmesi için kız çocuklarına eşitlikçi imkan verilmesi için başlatılan 5 bin imzalı kampanyaya büyük ilgi oldu.

BABA TONG’TAN ÇAĞRI

“Merhaba, 12 yaşında bir kız çocuk babasıyım. Her baba gibi ben de çocuğumun hayallerine kavuşması için uğraşıyorum” cümlesiyle başlayan kampanyaya çağrı yazısında baba Sait Tong şu ifadeleri kullandı;

“Kızım Ela, 5 yıldır bir futbol kulübünün erkek takımı ile birlikte. Ama bu seneden itibaren artık onlarla birlikte ligde yer alamayacak. Çünkü Türkiye'de,15 yaş altı kız ligleri oynanamıyor. Federasyon ve yöneticilerden Ela ve pek çok kız çocuğu için eşitlikçi imkanlar sunmalarını talep ediyorum. Kız çocuklarımızın hayallerini gerçekleştirmek, onlara eşit bir dünya sunmak hepimizin görevi. Futbol okulları ve kulüplerinde 12 yaşına kadar belirli bir aşamaya gelen kız çocuklarının bu yaştan sonra önü kapanıyor. Çünkü 12-15 yaş arası çocukların oynayabileceği kızlar ligi yok. Ligler açılsa bile 12-15 yaş arası kız liglerini oluşturabilecek yeterli sayıda takım da bulunmamakta. 4 milyonu aşan nüfusu ile İzmir'de bile yeterli kız takımı yok.”

“SİZ 3 YIL BİR KENARDA BEKLEYİN” DENİLİYOR

Bu durumun çocukluktan futbola başlayan 12-15 yaş arası kız çocuklarının futbol hayatlarına ara vermelerine sebep olduğunun da belirtildiği çağrıda, “Bu kızlarımıza ‘Siz 3 yıl bir kenarda bekleyin' demek değil de nedir? Böyle bir sportif kariyer olabilir mi? Maç yapamayan bir sporcunun antrenman yaparak bu açığı kapatması mümkün müdür? Bizim amacımız 12-15 yaş arasında kariyerleri sekteye uğrayan Ela özelinde tüm kızlarımızın önünü açma çabasıdır. Avrupa'da 18 yaşına kadar örnekleri olan ve kızlara eşitlikçi imkan sunarak erkek takımlarında oynamalarına izin veren federasyonlar varken, neden bizim yöneticilerimiz bu eksikliği giderecek adımlar atmıyorlar? En azından kız futbolcular 15 yaşına kadar olan dönemde ailesinin, doktorların, uzmanların ve kendi rızası da olduğunda erkek takımlarında oynayabilsin istiyoruz. Kız çocuklarının hayallerini çalanlardan değil onların hayallerini gerçekleştirenlerden biri olmak için sen de kampanyayı imzalayıp paylaş” ifadelerine yer verildi.