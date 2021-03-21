13. asistini yapan Ghezzal, Kasımpaşa maçında cezalı

Süper Lig'in 31. haftasında evinde Fenerbahçe'yle 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta mücadelenin uzatma dakikalarında sarı kart gören Rachid Ghezzal, cezalı duruma düştü. Bu sezon ligin ilk yarısında oynanan Yeni Malatyaspor, Alanyaspor ve Galatasaray maçlarında sarı kart ile cezalandırılan Cezayirli yıldız, Fenerbahçe karşısında dördüncü sarı kartını gördü ve milli aranın ardından Kasımpaşa ile oynanacak olan müsabakada forma giyemeyecek.

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DERBİDE 13. ASİSTİNİ YAPTI

Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal asistlerine devam ediyor. Fenerbahçe karşısında bu sezonki 21. lig maçına çıkan Ghezzal, 13. asistine imza attı. Derbide dakikalar 48'i gösterdiğinde Rosier'in düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Ghezzal, ceza sahasına gönderdiği kavisli ortada Vida'yı golle buluşturan isim oldu.

Süper Lig'de asist krallığında zirvede bulunan Ghezzal, asist sayısını 13'e çıkarırken, yıldız oyuncuyu 9 asistle Sivassporlu Gradel takip etti. Bu sezonun ilk yarısında Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe, Kasımpaşa, BB Erzurumspor, Ankaragücü, Sivasspor ve Göztepe maçlarında 1'er asisti bulunan Ghezzal, ilk yarıdaki Hatayspor maçında da 2 asist yapmıştı. Ghezzal, sezonun ikinci yarısında ise Antalyaspor, Gaziantep FK, Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarında takım arkadaşlarını golle buluşturdu. Ghezzal'ın bu sezon 1 de golü bulunuyor. Yıldız oyuncu, Gençlerbirliği deplasmanında attığı golle bu sezon ilk kez gol sevinci yaşamıştı.