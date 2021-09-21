17’likler sahaya

Sözcü Spor yazarı Ercan Taner gençleştirme projeleri, taraftar tepkileri ve Avrupa Rotasyonlarını değerlendirdi.

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”Ülkemizde şöyle bir anlayış var. 20'lik oyuncuya biz hâlâ, ‘Genç, ileride iyi işler yapacak' diyoruz. Dünya futbolunda bu 17-18 yaşa düştü. Biz de bir an önce bunu başarmalıyız.”

HEM G.Saray hem de F.Bahçe, başarılı bir Avrupa mesaisi geçirdi ancak lige dönüşte kötü yenilgiler yaşandı. İki takım yönetimi ve teknik heyetleri ise sabır istedi. Türk futbolunda yıllardır bitmeyen sabır meselesini, SÖZCÜ yazarı Ercan Taner masaya yatırdı…

KÜFÜR EDİLİRSE PROJE HAYAL OLUR

GENÇLEŞTİRME operasyonlarında en önemli görev taraftara düşer. Gençler strese girerse sorumluluk almayan bir takım izleriz. Geri pası veren yuhalanırsa, top kaybeden ıslıklanırsa, kendi oyuncuna küfür edilirse bu projeler hayal olur! Bunu hem F.Bahçe hem de G.Saray için söyleyebiliriz. Ülkemizde şöyle bir anlayış var. 20 yaşındaki oyuncuya biz hâlâ, ‘Genç, ileride iyi işler yapacak' diyoruz. Dünya futbolunda bu 17-18 yaşa düştü. Biz de bunu başarmalıyız. Oyuncuların fizik kondisyonu ve beslenmeleri bizde de yapılıyor. 20 yaşındaki futbolculara ‘Umut vaat ediyor' cümleleri bana çok komik geliyor!

AVRUPA NE YAPIYORSA AYNISI OLMALI

G.SARAY, Lazio maçında mükemmel oynadı. Aynı kadro Alanya maçında sahada yoktu. Bunun rotasyonla ilgisi yok. Bu istikrarı Avrupa'daki bütün takımlarımız sağlamak zorunda. Artık günümüz futbolunda üç günde bir maç var. ‘Takım çok yorgundu, sakatlar oldu' bahaneleri de kabul görmüyor. Bayern Münih 7-0 kazandı, Barcelona'yı deplasmanda 3-0 yendikten sonra. Ajax 9 tane attı, Dortmund 4 golü birden buldu. Tabii ki rotasyon olabilir ama 6-7 kişilik değişimler sizi hayal kırıklığına uğratabilir. Avrupa'da ne yapılıyorsa aynı sistemi belirlemeliyiz.

MESUT’A GÖRE SİSTEM GEREK

F.BAHÇE'DE sistemler tutmuyorsa Vitor Pereira'nın acil müdahale etmesi gerekiyor. Pereira, şampiyonluk için ligi bildiğinden dolayı getirildi. Onun oynattığı sistemde Mesut Özil mutlu olamaz. Mesut bir başrol oyuncusudur; onun etrafında oluşturulacak taktikler var. Kanat oyuncularının işi çok iyi bilmesi lazım. Dört büyük de bu sene çok iddialı. Fenerbahçe artık şampiyon olamama durumuna sabır gösterilmeyecek konuma geldi.

G.SARAY İÇİN UZUN İNCE BİR YOL

G.SARAY yönetimi büyük fedakarlık gösterdi. Hangi oyuncu istendiyse transfer edildi. Fatih Terim'in kendisi de söyledi: 3 senelik bir proje bu… Zaten uluslararası ortalamalara göre şampiyonluk kazanma yaşı 25.1. Uzun ince bir yol bu Galatasaray için… Merak ediyorum, taraftar profili değişiyor mu acaba Ali Sami Yen'de?