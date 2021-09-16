18 yaşındaki Jude Bellingham, Şampiyonlar Ligi tarihine geçti

Devler Ligi'nin açılışında Vodafone Park'ta Beşiktaş'a karşı ilk golü kaydeden 18 yaşındaki genç yıldız Jude Bellingham turnuva tarihine geçti. 1 gol, 1 asistle maça damga vuran Bellingham gecenin yıldızı oldu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi C Grubu’ndaki ilk maçında Borussia Dortmund’a 2-1 mağlup oldu. Bundesliga ekibinin golleri Bellingham ve Haaland’dan geldi. Beşiktaş ile Borussia Dortmund’un kozlarını paylaştığı mücadelede 18 yaşındaki Jude Bellingham ön plana çıktı.

İLK ATAK, İLK ŞUT VE GOL

Siyah-beyazlılar, karşılaşmaya etkili başlarken ilk 15 dakikada rakip kaleyi 4 kez yokladı. Baskılı bir oyun ve pozisyonlarla başlayan temsilcimiz golü bulamadı ancak Borussia Dortmund ilk denemesinde topu ağlarla buluşturdu. 18 yaşındaki İngiliz yıldız Bellingham, 20. dakikada Meunier’in pasında Ersin’i mağlup ederek takımını 1-0 öne geçirdi.

TRİBÜNLERDEN TEPKİ GÖRDÜ

İngiliz genç oyuncu Jude Bellingham, 1-0’ı getiren golden sonra gol sevincini yaşarken Beşiktaş tribünlerine döndü ve ‘sus’ işareti yaptı. Bu hareket, Beşiktaş tribünlerinden yoğun tepki aldı ve genç oyuncu bir süre ıslıklandı.

MBAPPE’Yİ GERİDE BIRAKTI

Beşiktaş’a karşı açılış golünü atan Bellingham geçen sezon da Manchester City karşısında ağları havalandırmıştı. Bellingham böylece Mbappe’yi (18 yaş 85 gün) geçip Şampiyonlar Ligi tarihinde üst üste iki maçta gol atan en genç oyuncu oldu. (18 yaş 78 gün). Öte yandan, Bellingham, Şampiyonlar Ligi maçlarında deplasmanda gol atan en genç futbolcu unvanının da sahibi oldu.

İlginizi Çekebilir Beşiktaş Dortmund maçında rekor! 'Koşu mesafesi'nde bu bir ilk...

1 GOL, 1 ASİSTLE MAÇA DAMGA VURDU

Genç yıldız, Haaland’ın 45+2. dakikada attığı golde de asisti yapan isim oldu. Maça damga vuran 18 yaşındaki Bellingham’ın Şampiyonlar Ligi seviyesinde gösterdiği bu performans da sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.

BELLINGHAM: BURASI DÜŞMANCA BİR YER

Maçtan sonra açıklamalarda bulunan Bellingham, ”Vodafone Park rakip olarak futbol oynamak için düşmanca bir yer ama yine de bu tür statlarda maç oynamak istersiniz” ifadelerini kullandı.

Takım arkadaşını öven Haaland ise, ”İstatistikler hakkında çok fazla düşünmüyorum. Ben bir forvetim, gol atmalıyım. Bu benim işim. Jude Bellingham benden 3 yaş küçük. Ne diyebilirim ki: o harika bir oyuncu” dedi.