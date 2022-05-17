2. Lig’e düşen Bursaspor’da antrenmana 10 futbolcu çıktı! Yabancılar ise kayıp

Bursaspor’da Menemenspor maçı hazırlıkları başladı. Yeşil-beyazlı takımda sadece 10 genç isim çalışmalara katıldı. Hasan Ayaroğlu, Enver Cenk Şahin, Mehmet Erdem Uğurlu ve İsmail Yüksek, tesislerde olmasına rağmen antrenmanda yer almadı. Yabancı oyuncuların nerede oldukları ise bilinmiyor.

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Spor Toto 1. Lig'deki son maçını cumartesi günü Menemenspor'a karşı oynayacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarına iki günlük aranın ardından başladı. Yeşil-beyazlı takımın antrenmanında sadece 10 isim yer aldı.

Deniz Aydın, Talha Yakın, Berkay Kartal, Eren Tunalı, Vefa Temel, Berat Altındiş, Eren Güler, Uğur Kaan Yıldız, Tuğbey Akgün ve Ramazan Keskin idmanda bulunan isimler olarak göze çarptı.

Yabancı oyuncular ise Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'ne dahi gelmezken, Hasan Ayaroğlu, Enver Cenk Şahin, Mehmet Erdem Uğurlu ve İsmail Yüksek Özlüce'de yer almalarına rağmen çalışmaya katılmadı.

Öte yandan Bursaspor’dan konuyla ilgili bir açıklama da yapılmadı. (İHA)

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