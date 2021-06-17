20 gün önce göreve getirilen Gattuso ile yollar ayrıldı

Fiorentina, 20 gün önce göreve getirilen Gennaro Gattuso ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.

Mayıs sonunda Fiorentina’nın başına geçen Gennaro Gattuso, Floransa şehrine alışmaya başlamadan ayrılık gerçekleşti.

Fiorentina yönetimi, Gattuso’nun menajerine bağlı bazı oyuncuları kulübe getirmek istemesinin ardından bu isimleri pahalı buldu ve daha uygun fiyatlı futbolculara yönelmesini istedi. Bunu kabul etmeyen Gattuso’nun görevden ayrılacağı bildirilmişti.

Fiorentina, sosyal medya paylaşımıyla ayrılığı duyurdu:

Şampiyonlar Ligi vizesini son haftada kaptıran Napoli’de Gennaro Gattuso’nun görevine son verilmiş, İtalyan teknik adam 2 gün sonra Fiorentina’ya imza atmıştı.