2020’den bu yana 57 maçtır kaybetmeyen Porto tarihe geçecek

Portekiz Ligi'nde şampiyonluğu kovalayan Porto, 2020'den bu yana ligde çıktığı 57 maçta hiç yenilgi almadı. Son 5 haftaya 6 puan önde giren Porto bu hafta da kazanırsa tarihe geçecek.

Sozcu.com.tr

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Portekiz 1. Ligi’nde 79 puanla lider olan Porto son yılların en unutulmaz başarılarından birine imza attı.

Sérgio Conceição yönetiminde inanılmaz işler başaran Portekiz ekibi 2020 yılından bu yana Portekiz Ligi’nde maç kaybetmiyor. Ligde son olarak Vitoria’yı deplasmanda 1-0 mağlup eden Porto yenilmezlik serisini 57 maça çıkardı.

PORTEKİZ LİGİ TARİHİNE GEÇECEK

Porto, bu galibiyetle Benfica’nın 57 maçlık yenilmez rekorunu egale etti. Sergio Conceição’nun öğrencileri gelecek hafta da kazanırsa Portekiz ligi tarihine geçecek.

Ligde son olarak 30 Ekim 2020’de Paços Ferreira’ya deplasmanda 3-2 mağlup olan Porto o tarihten bu yana hiç maç kaybetmedi.

GEÇTİĞİMİZ YIL ŞAMPİYONLUĞU ALAMADI

30. haftada Portimonense’yi ağırlayacak lider bitime 5 hafta kala en yakın takipçisi Sporting Lizbon’un 6 puan önünde yer alıyor.

Geçtiğimiz sezon ligi 80 puanla ikinci sırada tamamlayan ve 85 puanlı Sporting’e şampiyonluğu kaybeden Porto bu yıl kupayı almakta kararlı.