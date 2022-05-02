2021-22 sezonunun kralı Trabzon bambaşka bir hikaye ile zafere uzandı

2019’da CAS davası dönüşü havalimanında uyuyakalan Başkan Ahmet Ağaoğlu, planlı ve programlı bir sistemle karanlık günlerden aydınlığa çıktı. İlk 15 hafta yenilmeyen Fırtına, 27. haftada Fener’e 20, Beşiktaş’a 22 ve G.Saray’a ise 31 puan fark atarak şampiyonluğun kapısını araladı.

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Trabzon, Türk futbol tarihinin en değerli lig şampiyonluklarından birine imza attı. 38 yıllık hasrete son veren bordo-mavililer, Başkan Ahmet Ağaoğlu'yla birlikte dipten gelip 3 sene içinde bu günlere görmesinde önemli detaylar var. 2010-11 sezonuyla ilgili CAS kapısında yatıp kalkan Ağaoğlu, 2020'nin Kasım ayında Abdullah Avcı'yı göreve getirdi. Yeni sezon Trabzon adına fırtına gibi başladı ve şampiyonluk ‘Geliyorum' dedi.

RESMEN EZDİ GEÇTİ

İlk 15 haftada 12 galibiyet, 3 beraberlikle 39 puan toplayan bordo-mavililer, yenilgisiz bir şekilde zirvede yer aldı. Sonunu getiremez düşüncelerine rağmen Trabzon, 27 haftada 66 puan toplarken en yakın rakibi 49 puanlı Konya'nın 17 puan önüne geçti. Karadeniz ekibi, F.

Bahçe'ye 20, Beşiktaş'a 22, G.Saray'a ise 31 puanlık fark attı. En önemlisi Trabzon, 3 büyüklere karşı bu sezon yenilmedi ve Fener'in “En erken şampiyon” rekorunu egale etti.

18 AYDA TARİH YAZDI

2020'nin kasım ayında göreve gelen Abdullah Avcı, “Dingin denizden Karadeniz'in dalgalı denizini seçtim. Kaybetmeyi sevmeyen ve tepki veren bir takım izlettireceğiz” dedi ve sözünü tuttu. Şampiyon hoca, geçen sezonun 8. haftasında 17. sırada aldığı Trabzon'u 67 maçta 40 galibiyet, 22 beraberlik ve 5 yenilgiyle zirveye taşıdı.

BORSANIN DA ŞAMPİYONU

Trabzonspor’un hisseleri son bir yılda yüzde 200.3'lük yükseliş gösterdi. Fenerbahçe'nin hisseleri yüzde 19.65 ve Galatasaray'ın hisseleri sadece yüzde 4.13 değer kazanırken, Beşiktaş ise yüzde 51.9 düşüş gösterdi. Şampiyonluk primi olarak 45 milyon TL alacak olan Trabzon, şampiyonluk başına da 7 sezon için 4.16 milyon TL özel primin sahibi olacak. Fırtına, Şampiyonlar Ligi gruplarına kalması durumunda da en az 17.7 milyon dolar kazanacak. Yayın gelirlerinden yaklaşık 200 milyon TL geliri olan Trabzon'un ayrıca 80 milyon TL ticari ve sponsorluk geliri var.