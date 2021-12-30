2022 Beşiktaş’ı terletecek!

Beşiktaş, yeni yıla soru işaretleri ve sorunlarla giriyor. Lider Trabzon'un 18 puan gerisinde kalan Beşiktaş, hoca sorunu ve sözleşmesi biten oyuncular yüzünden yoğun mesai harcayacak. Camiayı mayısta seçim ve ibra krizinin artçı olayları da zorlayacak.

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2021’in ilk 6 aylık bölümünü rüya gibi geçiren, sezonu çifte kupa zaferiyle kapatan Şampiyon Beşiktaş, yılı hayal kırıklığı ile kapatıyor.

Şampiyonlar Ligi'nde sıfır çekilmesi, Sergen Yalçın'ın istifası ve ortaya çıkan karamsar tablo camianın 2022 yılına sıkıntılı girmesine neden oldu. Lider Trabzonspor'un 18 puan gerisinde kalarak şampiyonluk umutlarını neredeyse tüketen Kara Kartal, ligin ikinci yarısında tarihi bir geri dönüş yapmak zorunda. İşte Beşiktaş'ı 2022'de bekleyen sorunların bazıları:

ŞİMDİLİK KARAVELİ

Hoca aranıyor… Sergen Yalçın'ın istifası sonrasında takımın başına emaneten geçen Önder Karaveli ile şimdilik yola devam ediliyor. Katar'daki Süper Kupa maçından zaferle ayrılması halinde Karaveli ile sezon sonuna kadar gidilmesi muhtemel ancak yine de takıma tecrübeli yabancı bir teknik direktör aranıyor.

MECBURİ KABUK DEĞİŞİMİ

Sözleşmeler bitiyor… Beşiktaş 2022'de kabuk değiştirecek. Siyah- beyazlılarda tam 15 futbolcunun sözleşmesi sona eriyor. Pjanic, Larin, Batshuayi, Vida, Oğuzhan, Can Bozdoğan, Atiba, Güven gibi ilk 11'in önemli isimlerinin geleceği soru işareti. Beşiktaş 2022-23 sezonunda ciddi bir kabuk değişimine gidecek.

KAOTİK DURUM VAR

Mayısta seçim var… Siyah-beyazlılar 2022 Mayıs'ta genel kurula gidecek. Camiada yaşanan çekişmeler, yarışın ateşini şimdiden yakmış durumda. 2019 Mali Genel Kurulu'nda Fikret Orman ve yönetiminin ibra edilmemesi, Başkan Ahmet Nur Çebi'nin de o dönem yönetimde olması ortaya kaotik bir durum çıkardı. Süreç mecburen mahkemeye taşınacak.

Haber: Aykut Coşkun