2022 Dünya Kupası eleme maçı öncesi Katar protestosu

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde Türkiye’nin de yer aldığı G Grubu ilk maçında Norveç, deplasmanda Cebelitarık’ı 3-0 mağlup etti. Grupta liderliğe yükselen Norveç’in gollerini 43. dakikada Alexander Sörloth, 45. dakikada Kristian Thorstvedt ve 57. dakikada Jonas Svensson kaydetti.

Karşılaşma öncesi Norveçli ve Cebelitarıklı futbolcular, 2022 Dünya Kupası’nın düzenleneceği Katar’ı protesto etti. Isınmaya beyaz tişörtlerle çıkan iki takım, Katar’da stadyum inşaatlarında göçmen işçilerin yaşadıkları sıkıntılara parmak bastılar. Protesto, The Guardian’da yer alan stadyum inşasında çalışan 6.500 göçmen işçi hayatını kaybettiği şeklindeki haber nedeniyle gerçekleştirildi. Haberde göçmen işçilerin insanlık dışı koşullar altında çalıştırıldığı da yer aldı.

İki takımda forma giyen futbolcular, Katar’dan göçmen işçiler konusunda insan haklarına uymasını isterken, Norveçliler “Saha içinde ve dışında saygı”, Cebelitarıklılar ise “Saha içinde ve dışında insan hakları” yazılı tişörtlerle tepkilerini gösterdiler.

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HAALAND’A AĞIR ELEŞTİRİ

Öte yandan Norveç basını, Türkiye ile oynanacak maç öncesi ülkenin şu anda en değerli futbolcusu olan Erling Haaland’a ağır eleştirilerde bulundu. Cebelitarık maçında varlık gösteremediği belirtilen 110 milyon Euro değerindeki Erling Haaland’ın, Türkiye maçında böyle oynamaması gerektiğine yer verildi.

Erling Haaland’ın performansı için “Fiyasko!” başlıkları atılırken, yıldız futbolcunun bu performansının kabul edilemeyeceği ifade edildi. Ülkenin en büyük gazetelerinden Dagbladet, 20 yaşındaki futbolcunun performansı ile ilgili “Cebelitarık karşısında 3-0 kazanılan maçı dikkatli izleyenler, dünya futbolunun çok şeyler beklediği Haaland’ın ne kadar kötü bir performans sergilediğini rahatça görebilir. Norveç Teknik Direktörü Solbakken, Haaland’ı oyundan almak zorunda kaldı” yorumunda bulunuldu.

Norveç Teknik Direktörü Stale Solbakken, karşılaşmanın ardından Haaland’ın performansı ile ilgili şunları söyledi:

“Bugün çok gol kaçırdık. Rakip kaleci oldukça iyi bir iş çıkardı. Pozisyona girdiğimiz için memnunum ama özellikle Haaland daha etkili oynayabilirdi. Sörloth son lig maçında oynamadığı için sahada tuttum ve onun yerine Haaland’ı oyundan çıkardım. Türkiye maçında daha iyi olacağına eminim.”