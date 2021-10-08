2022’nin hediyesi Kaan Ayhan

Beşiktaş, Başkan Ahmet Nur Çebi’nin “Biz onu, o bizi istiyor” dediği 27 yaşındaki stoperi İtalyan ekibi Sassuolo’dan satın alma opsiyonuyla kiralamaya hazırlanıyor.

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Süper Lig'de şampiyonluk unvanını kaptırmak istemeyen Beşiktaş, ara transferde Kaan Ayhan'ı mutlaka kadrosuna katmayı planlıyor. Başkan Ahmet Nur Çebi, önceki akşam bir TV programında milli futbolcu için, “Biz onu, o bizi istiyor. Şartları sonuna kadar zorlayacağız” demişti. Siyah-beyazlılar, 27 yaşındaki stoper için daha önce ret cevabı aldığı Sassuolo kulübüyle masaya oturacak. Yeşil-siyahlıların bu kez satın alma opsiyonuyla kiralamaya “Evet” demesi bekleniyor.

“BIRAKIN GİDEYİM”

Sassuolo’da bu sezon 3 maçta sadece 98 dakika forma şansı bulabilen Kaan Ayhan'ın da isyan bayrağını çektiği belirtiliyor. Deneyimli savunmacının İtalyan ekibinin yöneticilerine, “Burada oynatılmıyorum. Beşiktaş'ta banko görev yapacağım. Bırakın gideyim” dediği bildirildi. Kartal, Kaan'ın ardından ara transferde Everton'da gözden çıkarılan eski oyuncusu Cenk Tosun için de düğmeye basabilir. Bu oyuncunun da yine kiralık olarak gelmesi gündemde.

UMTITI İDDİASI

Öte yandan Beşiktaş, Barcelona'dan Miralem Pjanic'in ardından Samuel Umtiti'yi de kiralamak istiyor.

İspanya'dan Sport gazetesi, Beşiktaş'ın Nice ve Lazio'nun da gündeminde olan 27 yaşındaki stoper için Katalan kulübüne teklif yaptığını yazdı. Haberde, ağır mali kriz geçiren Barça'nın 2018 Dünya Kupası'nda Fransa ile şampiyonluk yaşayan stoperi gözden çıkardığı bildirildi.

Habere göre, geçen sezonlarda sakatlıklar yaşayan Umtiti de Beşiktaş'a sıcak bakıyor.