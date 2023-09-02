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2023-24 UEFA Avrupa Konferans Ligi Beşiktaş fikstürü açıklandı!

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi serüveni başlıyor. Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele edeceği D Grubu'nun kuraları çekildi.

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2023-24 UEFA Avrupa Konferans Ligi Beşiktaş fikstürü açıklandı!

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde mücadele edecek Beşiktaş’ın fikstürü açıklandı.

D Grubu’nda Club Brugge (Belçika), Bodo Glimt (Norveç) ve Lugano (İsviçre) ile eşleşen siyah-beyazlı ekip ilk maçını 21 Eylül Perşembe günü oynayacak. Club Brugge deplasmanına gidecek olan Beşiktaş’ın maç programı şöyle:

  • 21 EYLÜL PERŞEMBE
  • Club Brugge – Beşiktaş
  • 5 EKİM PERŞEMBE 
  • 18:45 Beşiktaş – FC Lugano
  • 26 EKİM PERŞEMBE 
  • FK Bodø/Glimt – Beşiktaş
  • 9 KASIM PERŞEMBE
  • Beşiktaş  – FK Bodø/Glimt
  • 30 KASIM PERNŞEMBE 
  • Beşiktaş  – Club Brugge
  • 14 ARALIK PERŞEMBE 
  • FC Lugano – Beşiktaş

(DHA)

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