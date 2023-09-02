2023-24 UEFA Avrupa Konferans Ligi Beşiktaş fikstürü açıklandı!
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi serüveni başlıyor. Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele edeceği D Grubu'nun kuraları çekildi.
UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde mücadele edecek Beşiktaş’ın fikstürü açıklandı.
D Grubu’nda Club Brugge (Belçika), Bodo Glimt (Norveç) ve Lugano (İsviçre) ile eşleşen siyah-beyazlı ekip ilk maçını 21 Eylül Perşembe günü oynayacak. Club Brugge deplasmanına gidecek olan Beşiktaş’ın maç programı şöyle:
- 21 EYLÜL PERŞEMBE
- Club Brugge – Beşiktaş
- 5 EKİM PERŞEMBE
- 18:45 Beşiktaş – FC Lugano
- 26 EKİM PERŞEMBE
- FK Bodø/Glimt – Beşiktaş
- 9 KASIM PERŞEMBE
- Beşiktaş – FK Bodø/Glimt
- 30 KASIM PERNŞEMBE
- Beşiktaş – Club Brugge
- 14 ARALIK PERŞEMBE
- FC Lugano – Beşiktaş
(DHA)