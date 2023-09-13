2024 Afrika Uluslar Kupası’na katılacak Süper Lig oyuncuları belli oldu

Süper Lig'de forma giyen yaklaşık 80 Afrikalı futbolcu, 2024 Afrika Uluslar Kupası'na katılmak için milli takım davetlerini bekliyor. Hangi takımlar en çok oyuncu gönderiyor?

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Süper Lig'de yer alan 20 takımda bulunan yaklaşık 80 Afrikalı futbolcu, 2024 Afrika Uluslar Kupası'na katılmak üzere milli takımlarından davet almayı bekliyor. Bu nedenle, davet alacak oyuncular en az dört maç boyunca kulüplerinden uzak kalacaklar. Eğer ülkeleri gruptan çıkarlarsa, bu süre 2-3 maç daha artabilir.

Afrika Uluslar Kupası, Fildişi Sahili'nde temmuz ayında düzenlenmesi planlanırken, olumsuz hava koşulları nedeniyle Ocak 2024'e ertelendi. Fas-Liberya maçı hariç, elemeler tamamlandı ve turnuvaya katılacak takımlar belirlendi.

Elemeler sonucunda, Fildişi Sahili, Fas, Cezayir, Güney Afrika, Senegal, Burkina Faso, Tunus, Mısır, Zambiya, Ekvator Ginesi, Nijerya, Gine-Bissau, Yeşil Burun Adaları, Mali, Gine, Gana, Angola, Tanzanya, Mozambik, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Moritanya, Gambiya, Kamerun ve Namibya gruplarını ilk iki sırada tamamlayarak turnuvaya katılmaya hak kazandı.

EN FAZLA FUTBOLCU BEŞİKTAŞ’TA

Süper Lig’den en fazla Afrikalı oyuncunun Beşiktaş'ta olduğu belirtildi. Beşiktaş, 8 Afrikalı oyuncusuyla Süper Lig takımları arasında ilk sırada yer alıyor.

Beşiktaş’ta bulunan Gambiyalı Omar Colley, Kongo Demokratikli Arthur Masuaku ve Jackson Muleka, Kamerunlu Jean Onana ve Vincent Aboubakar, Ganalı Daniel Amartey, Fildişi Sahili’nden Eric Bailly ve Cezayirli Rachid Ghezzal, milli takımlarından davet almaları halinde, ocak ayında Beşiktaş'ı ligde yalnız bırakacaklar. Sezona dar kadro ile başlayan Beşiktaş’ın bu süreçte nasıl bir performans sergileyeceği merakla bekleniyor.

Beşiktaş'ı bu listede Kayserispor, Çaykur Rizespor, Samsunpor ve İstanbulspor 6'şar oyuncuyla; Başakşehir FK, Hatayspor, Adana Demirspor ve Gaziantep FK ise 5'er oyuncuyla takip ediyor.

GALATASARAY’IN 3 YENİ TRANSFERİ DAVET BEKLİYOR

Şampiyonlar Ligi’nde mücadele etmeye hazırlanan Galatasaray, geçen sezonun şampiyon kadrosunda herhangi bir Afrikalı oyuncu bulundurmuyordu.

Yeni sezonda iddialı bir kadro oluşturan sarı-kırmızılılar, Afrika Uluslar Kupası’nın ev sahibi Fildişi Sahilli Wilfried Zaha, Demokratik Kongolu Cedric Bakambu ve Faslı Hakim Ziyech’i kadrosuna dahil etti. Bu oyuncular, ülkelerinin eleme aşamalarını başarıyla geçtikleri için milli takım davetlerini bekliyorlar.

FENERBAHÇE’DE 3 OYUNCUSU SIRADA

Fenerbahçe’nin savunma oyuncuları Nijeryalı Bright Osayi-Samuel, Mısırlı Omar Fayed ve Ganalı Alexander Djiku, Afrika Kupası’nda sahada yer almayı hedefliyor.

Fenerbahçe’de üçüncü sezonunu geçiren Osayi-Samuel ve yeni transferler Djiku ve Fayed, organizasyonda ülkelerinin milli takımlarında forma giyebilmeleri durumunda sarı-lacivertli takımdan en az dört maç uzak kalacaklar.

TRABZONSPOR’DA 4 FORVET GİDEBİLİR

Sezonun başında inişli çıkışlı bir performans sergileyen Trabzonspor’da, Mısırlı Mahmoud Hassan Trezeguet, kadro dışı bırakılan Gineli Fode Koita ve yeni transferler Nijeryalı Paul Onuachu ile Fildişi Sahilli Nicolas Pepe, Afrika Uluslar Kupası’nda görev alabilmek için teknik direktörlerinin davetini bekliyorlar.

Ligde Kasımpaşa maçı öncesinde gol atma konusunda sorunlar yaşayan bordo-mavili ekip, oyuncuların milli takım daveti alması durumunda hücum hattında nasıl bir performans göstereceği konusunda merak uyandırıyor.

SÜPER LİG’DEN YAKLAŞIK 80 FUTBOLCU

Süper Lig’den davet almaları halinde Afrika Uluslar Kupası’na gidecek futbolcular şu şekilde:

Beşiktaş (8): Omar Colley (Gambiya), Jackson Muleka (Kongo Demokratik Cumhuriyeti), Arthur Masuaku (Kongo Demokratik Cumhuriyeti), Jean Onana (Kamerun), Vincent Aboubakar (Kamerun), Daniel Amartey (Gana), Eric Bailly (Fildişi Sahili), Rachid Ghezzal (Cezayir)

Omar Colley (Gambiya), Jackson Muleka (Kongo Demokratik Cumhuriyeti), Arthur Masuaku (Kongo Demokratik Cumhuriyeti), Jean Onana (Kamerun), Vincent Aboubakar (Kamerun), Daniel Amartey (Gana), Eric Bailly (Fildişi Sahili), Rachid Ghezzal (Cezayir) Çaykur Rizespor (6): Okechukwu Azubuike (Nijerya), Ibrahim Olawoyin (Nijerya), Lebogang Phiri (Güney Afrika), Oumar Diouf (Senegal), Mame Faye (Senegal), John Mary (Kamerun)

Okechukwu Azubuike (Nijerya), Ibrahim Olawoyin (Nijerya), Lebogang Phiri (Güney Afrika), Oumar Diouf (Senegal), Mame Faye (Senegal), John Mary (Kamerun) Kayserispor (6): Anthony Uzodimma (Nijerya), Olivier Kemen (Kamerun), Carlos Mane (Gine-Bissau), Joseph Attamah (Gana), Yaw Ackah (Gana), Mame Thiam (Senegal)

Anthony Uzodimma (Nijerya), Olivier Kemen (Kamerun), Carlos Mane (Gine-Bissau), Joseph Attamah (Gana), Yaw Ackah (Gana), Mame Thiam (Senegal) Samsunspor (6): Nanu (Gine-Bissau), Kingsley Schindler (Gana), Olivier Ntcham (Kamerun), Gaetan Laura (Kongo Demokratik Cumhuriyeti), Moryke Fofana (Fildişi Sahili), Youssef Bennasser (Fas)

Nanu (Gine-Bissau), Kingsley Schindler (Gana), Olivier Ntcham (Kamerun), Gaetan Laura (Kongo Demokratik Cumhuriyeti), Moryke Fofana (Fildişi Sahili), Youssef Bennasser (Fas) İstanbulspor (6): Racine Coly (Senegal), Mendy Mamadou (Senegal), Alassane Ndao (Senegal), Simon Deli (Fildişi Sahili), Gianelli Imbula (Kongo Demokratik Cumhuriyeti), Djakaridja Traore (Fildişi Sahili)

Racine Coly (Senegal), Mendy Mamadou (Senegal), Alassane Ndao (Senegal), Simon Deli (Fildişi Sahili), Gianelli Imbula (Kongo Demokratik Cumhuriyeti), Djakaridja Traore (Fildişi Sahili) Başakşehir FK (5): Edgar Ie (Gine-Bissau), Ousseynou Ba (Senegal), Philippe Keny (Senegal), Mehdi Abeid (Cezayir), Mohamed Cherif Fofana (Fildişi Sahili)

Edgar Ie (Gine-Bissau), Ousseynou Ba (Senegal), Philippe Keny (Senegal), Mehdi Abeid (Cezayir), Mohamed Cherif Fofana (Fildişi Sahili) Hatayspor (5): Guy-Marcelin Kilama (Kamerun), Faouzi Ghoulam (Cezayir), Fisayo Dele-Bashiru (Nijerya), Didier Lamkel Ze (Kamerun), Ussumane Djabi (Gine)

Guy-Marcelin Kilama (Kamerun), Faouzi Ghoulam (Cezayir), Fisayo Dele-Bashiru (Nijerya), Didier Lamkel Ze (Kamerun), Ussumane Djabi (Gine) Adana Demirspor (5): Younes Belhanda (Fas), David Akintola (Nijerya), Samuel Bakia Nongoh (Kamerun), MBaye Niang (Senegal), Papa Ndiaye (Senegal)

Younes Belhanda (Fas), David Akintola (Nijerya), Samuel Bakia Nongoh (Kamerun), MBaye Niang (Senegal), Papa Ndiaye (Senegal) Gaziantep FK (5): Papy Djilobodji (Senegal), Naoufel Khacef (Cezayir), Nicolas Nkoulou (Kamerun), Max Gradel (Fildişi Sahili), Janio Bikel (Gine-Bissau)

Papy Djilobodji (Senegal), Naoufel Khacef (Cezayir), Nicolas Nkoulou (Kamerun), Max Gradel (Fildişi Sahili), Janio Bikel (Gine-Bissau) Sivasspor (4): Abdul Kader Keita (Fildişi Sahili), Modou Barrow (Gambiya), Clinton Njie (Kamerun), Ahmed Musa (Nijerya)

Abdul Kader Keita (Fildişi Sahili), Modou Barrow (Gambiya), Clinton Njie (Kamerun), Ahmed Musa (Nijerya) Trabzonspor (4): Mahmoud Hassan Trezeguet (Mısır), Fode Koita (Gine), Nicolas Pepe (Fildişi Sahili), Paul Onuachu (Nijerya)

Mahmoud Hassan Trezeguet (Mısır), Fode Koita (Gine), Nicolas Pepe (Fildişi Sahili), Paul Onuachu (Nijerya) Kasımpaşa (4): Kenneth Omeruo (Nijerya), Mamadou Fall (Senegal), Nuno Miguel (Yeşil Burun Adaları), Stephane Bahoken (Kamerun)

Kenneth Omeruo (Nijerya), Mamadou Fall (Senegal), Nuno Miguel (Yeşil Burun Adaları), Stephane Bahoken (Kamerun) Pendikspor (4): Joher Rassoul (Senegal), Arnaud Lusamba (Kongo Demokratik Cumhuriyeti), Abdoulay Diaby (Mali), Emeka Eze (Nijerya)

Joher Rassoul (Senegal), Arnaud Lusamba (Kongo Demokratik Cumhuriyeti), Abdoulay Diaby (Mali), Emeka Eze (Nijerya) Galatasaray (3): Wilfried Zaha (Fildişi Sahili), Cedric Bakambu (Kongo Demokratik Cumhuriyeti), Hakim Ziyech (Fas)

Wilfried Zaha (Fildişi Sahili), Cedric Bakambu (Kongo Demokratik Cumhuriyeti), Hakim Ziyech (Fas) Fenerbahçe (3): Omar Fayed (Mısır), Bright Osayi-Samuel (Nijerya), Alexander Djiku (Gana)

Omar Fayed (Mısır), Bright Osayi-Samuel (Nijerya), Alexander Djiku (Gana) Fatih Karagümrük (3): Sofiane Feghouli (Cezayir), Nicholas Lawrence (Nijerya), Ryan Mendes (Yeşil Burun Adaları)

Sofiane Feghouli (Cezayir), Nicholas Lawrence (Nijerya), Ryan Mendes (Yeşil Burun Adaları) MKE Ankaragücü (1): Garry Rodrigues (Yeşil Burun Adaları)

Garry Rodrigues (Yeşil Burun Adaları) Alanyaspor (1): Loide Augusto (Angola)

Loide Augusto (Angola) Antalyaspor (1): Britt Assombalonga (Kongo Demokratik Cumhuriyeti)

Britt Assombalonga (Kongo Demokratik Cumhuriyeti) Konyaspor (1): Bruno Paz (Angola)

(DHA)