SPOR
Abone Ol

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 9 maçla tamamlandı

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin 6. haftası 9 maçla tamamlandı.

Yayınlanma: 08:51 - 13 Eylül 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 9 maçla tamamlandı

EURO 2024 Elemeleri’nin 6. haftasının son gününde A, C, F ve I gruplarında karşılaşmalar oynandı. Gecenin öne çıkan mücadelesinde İtalya, sahasında ağırladığı Ukrayna’yı Davide Frattesi’nin golleriyle 2-1 mağlup etti. Konuk takımın tek golünü Andriy Yarmolenko attı.

I Grubu’nda oynanan Romanya-Kosova mücadelesine tribünlerdeki ayrılıkçı pankart ve tezahürat nedeniyle ara verildi. Romanya tribünlerinde açılan “Kosova Sırbistan’dır” yazılı pankart ve ayrılıkçı tezahüratların ardından 20. dakikada iki takımın futbolcuları soyunma odasına gitti.

Yaklaşık 1 saatlik aranın ardından yeniden başlayan maçı Romanya, 83. dakikada Nicolae Stanciu ve 90+3. dakikada Valentin Mihaila’nın golleriyle 2-0 kazandı.

Kosova Milli Takımı’nda Beşiktaşlı Milot Rashica ilk 11’de sahaya çıkarken, eski Fenerbahçeli Vedat Muriç 42. dakikada kırmızı kart gördü.(AA)

Alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu

  • Norveç – Gürcistan: 2-1
  • İspanya – Güney Kıbrıs Rum Kesimi: 6-0

C Grubu

  • İtalya – Ukrayna: 2-1
  • Malta – Kuzey Mak2edonya: 0-2

F Grubu

  • Belçika – Estonya: 5-0
  • İsveç – Avusturya: 1-3

Grup I

  • İsrail – Belarus: 1-0
  • Romanya – Kosova: 2-0
  • İsviçre – Andorra: 3-0
Avrupa Avusturya Belçika Estonya Euro Futbol Gürcistan İspanya İsrail İsveç İsviçre İtalya Kosova Malta Norveç Romanya Sırbistan Ukrayna
X Reklam