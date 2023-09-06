2024 model Galatasaray’ın rüya takımı! Kadro değeri rekor kırdı…

Büyük puan farkıyla şampiyon olan Galatasaray yıldızlarına yenilerini ekledi. Türkiye'nin en yüksek kadro değerine sahip olan sarı kırmızılar yeni rekora ulaştı. Lig ve Avrupa'daki büyük hedeflere ulaşmak adına Okan Buruk'un eli iyice güçlendi.

Mesut YILDIRIM

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Galatasaray, UEFA'ya verilecek Şampiyonlar Ligi listesinin son gününe iki transfer daha sığdırdı. Tanguy Ndombele ve Davinson Sachez ile orta sahayı ve savunmayı güçlendirecek hamleler yapıldı. Cimbom'un kadrosunun son hali göz kamaştırıcı bir hale geldi. Yönetim; yurtiçindeki üç kupayı alacak, Avrupa'da da başarılı olacak ve özellikle Süper Lig'de yeni bir seri şampiyonluk hegomonyası kurmaya aday kadronun anahtarlarını Okan Buruk'a verdi.

ÜÇ KULVARDA ROTASYON ŞANSI

Mauro Icardi'nin tapusunu alarak işe başlayan yönetim, sol beki Angelino ile doldurdu. Hücum hattında ise kariyer ve potansiyeli bir arada kullanıldı. Zaha, Ziyech ve Tete ile Icardi'nin etrafı güçlendirildi. Son dokunuş da savunmaya Sanchez, orta alana Ndombele ile kondu. Okan Buruk artık bazı maçlarda üçlü savunma oynama opsiyonuna da sahip olabilecek. Cimbom artık Şampiyonlar Ligi-Süper Lig-Türkiye Kupası'nda değişik kadrolar kullanabilecek seviyede.

EN DEĞERLİSİ GALATASARAY

Galatasaray’ın futbolcu değeri yeniden Türkiye'nin en yükseği seviyesine çıktı. Transfermarkt değerlerine göre Cimbom'un 33 futbolcusu 251.9 milyon Euro'ya ulaştı; bu yeni rekor… Fenerbahçe 35 futbolcuyla 209 milyon Euro'da; ikinci. Üçüncü Beşiktaş'ın da 33 futbolcusunun değeri 129.3 milyon Euro…

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