25. Hafta Spor toto Süper Lig Panoraması

Sergen hoca ezber bozmaya devam ediyor. Göze hoş gelen futbolu müthiş bir futbol matematiği ile birleştirdi. Gustavo Campanharo'da hem defansta hem de ofansta orta saha ahengini yönetti.

Comparisonator platformu karşılaştırma verilerine göre Sergen hocanın Beşiktaş'ı ofansif oyunda isabetli şutlarda 9 şutla 1. defansif oyunda rakip sahada kazandığı 7 topla 1. yaratıcı orta saha parametrelerinden olan başarılı ara paslar ve anahtar paslarda da liderlik kürsüsüne çıkarak güzel oyununu sağlam verilerle süsledi.

Gustavo Campanharo 25. Haftanın Futbolcusu

Kayserispor'un Campanharo'su ise hücumda yaptığı 4 şut asisti ile 1. defansta rakip sahada kaptığı 7 topla 1. totalde yaptığı 63 başarılı pasla 1. 8 başarılı defansif birebirle 25. haftanın 1.si oldu. Verilere göre hem ileri, hem de geride başardıklarıyla haftanın futbolcusu olma hakkını kazandı.

Süper Lig 25. Hafta Altın 11'i

Comparisonator karşılaştırma platformu ve futbol datası

Artık futbol bildiğimiz futbol değil. Özellikle pandemi yüzünden scoutlar maçların bir çoğuna gidemeyince futbolun içindeki matematikten çok daha fazla yararlanmaya başladılar. Canlı seyrederek bir oyuncuyu değerlendirmek tabiki hiç bir zaman kaybolmayacak. Oyuncu oyundan çıkarken nereye baktı, topsuz oyunda neler yaptı, ayakkabısını nasıl bağladı gibi terimler her zaman var olacak. Data aslında başarıya giden yolda bir araç. Performans ölçümünde artık Comparisonator Platformu analizleri çok daha kolay anlaşılabilir hale getirerek siz okuyucularımızı da bu yeni dünyaya hazırlıyor. Halkımız matematiği pek sevmez. Ama yeni dünyada artık rakamların anlamını taraftarın da çok yakinen takip etmesi, kavraması, takım ve oyuncu performanslarını da verilere dayalı olarak sorgulaması gerekiyor.