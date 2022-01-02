3 büyüklerin kimyası bozuldu!

Trabzonspor şampiyonluk hasretine son vermek için ilk kez bu kadar avantajlı. Fenerbahçe 14, Beşiktaş 18, Galatasaray ise 19 puan farkla zirvenin çok uzağında kaldı! Yönetimlerin ve teknik adamların bitmeyen yanlışları, hatalarından ders almamaları yüzünden üç büyükler; Konyaspor, Hatayspor ve Başakşehir’in bile gerisinde kaldı.

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Bu kadar farkı kimse beklemiyordu… Süper Lig'in ilk devresinde Trabzonspor, kendisine ait tüm rekorları kırıp İstanbul'un üç büyüklerine öyle bir ders verdi ki; pek çok futbolsevere “Lig bitti” dedirtti. Neden böyle oldu? Fırtına ne yaptı da Fenerbahçe'ye 14, Beşiktaş'a 18, Galatasaray'a 19 puan fark attı? SÖZCÜ Spor yazarları ve muhabirleri, Süper Lig'in ilk yarısında gördüklerini, tecrübeleri ışığında, SÖZCÜ okurları için yorumladı…

BU KADARI TESADUF OLAMAZ – Bahadır Çokişler

İSTANBUL'UN asırlık çınarları dökülüyor. Yönetimler ilk çare olarak hocaları göndererek sorumluluğu üstünden atıyor. Taraftar tepkisi, sosyal medya baskısı, pandeminin getirdiği ekonomik baskılar, bir de Bankalar Birliği… Böyle giderse üç büyükler tıpkı Vefa gibi yok olup gider ya da küçülür!

TEK suçlu yönetenler değil elbette. Talimatları sürekli değiştiren, kulüpler seslerini yükseltince geri adım atan tutarsız bir federasyon… Bir türlü standart tutturamayan, kuralları takımına göre farklı uygulayan hakemlerin skandal kararları… Siyasi baskıları es geçmeyelim.

BEŞİKTAŞ'TA Sergen Yalçın ile futbolcular arasında bizlerin de sonradan öğrendiği, garip sorunlar yumağı varmış. Bunlara bir de eski-yeni yönetim kavgası da eklenince başarısızlık kaçınılmaz oldu.

FENERBAHÇE’DE artık bir sendrom yaşandığını görüyoruz. Sürekli hoca değişimi, taraftarın güven duygusunu da zedeledi. Başkan Ali Koç takımı yine yeniledi ama bu da kâr etmedi.

GALATASARAY'DA Fatih Terim'in takımı gençleştirme operasyonu işe yaramadı gibi gözükse de geleceğe yatırım, önemsenmesi gereken bir durum. Ligin ikinci yarısında toparlanacaktır.

ASLINDA üç büyüklerde yaşanan düşüş tesadüf değildi. Görmezden gelinen sorunlar, bugün önlerine büyük problemler olarak çıktı.

“TRABZONSPOR kollanıyor” söylentileri yerine Başkan Ağaoğlu'nun kadro mühendisliğine bakalım. Oynadıkları futbol da göze hoş gelmiyor mu?

KONYASPOR, Hatay, Başakşehir… ‘Bu kadarı tesadüf olamaz' diyor insan içinden… Kimse “Ligimiz çok iyi. Sonuncu takım bile lideri yenebiliyor” demesin! Üç büyükler futbol izletsin, kavgadan değil güzel oyundan bahsettirsin.

FUTBOL AKLI PARAYI YENER – Yasin Yıldırım

TRABZONSPOR'UN ortaya koyduğu futbol aklı üç büyüklerin foyasını ortaya çıkardı. En düşük bütçeyle Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a fark attı. ‘İş bilenin, kılıç kuşananın' demişler. Ahmet Ağaoğlu parayı sokağa atmıyor, menajerlerin oyuncağı olmuyor, kül yutmuyor, her transferi ince eleyip sık dokuyor. Sonuç ortada.

ABDULLAH Avcı ile yakalanan kimya tuttu. Trabzonspor'un çok iyi mi kadrosu var? Hayır! Üç büyüklerde olsa kapının önüne konacak birçok futbolcusu var ama takım ruhuyla ve savaşarak oynuyor. Kabul edelim ki modern futbol da oynuyor. En önemli yıldızlarının olmadığı maçlarda bile takımın işleyişi asla bozulmuyor. Sistemin zaferi.

ÜÇ büyükler bu kafayla gittikleri sürece Trabzonspor'u yakalayamazlar. Sergen Yalçın'ın kolay vazgeçişi, Fatih Terim'in bitmek bilmeyen egoları ve Ali Koç'un hata üstüne hataları, Trabzonspor'un işini kolaylaştırıyor. O eski Anadolu da yok. Bakınız İlhan Palut. Bu yıl yenilikçi teknik adamların yılıydı. İlhan hoca ‘teknik direktör takımı' yaptığı Konyaspor ile zirveyi zorladı.

İLK yarının MVP'si ise Marek Hamsik oldu. Gerçek bir dünya yıldızını izledik. Bu ligin çok ötesinde bir futbol beyni. İki ayağını da müthiş kullanıyor, top ona gelmeden nereye atacağını biliyor ve sadece dokunarak resital sunuyor. Bir futbolcu hem takımın en çok koşanı hem de en teknik oyuncusu olur mu? Oluyormuş.

TRANSFERDEKİ YANLIŞLAR – Lemi Çelik

OYUNCU kadrosu ve oynadığı futbolla Trabzonspor, Süper Lig'in ilk bölümünü hak ettiği yerde bitirdi. Abdullah Hoca elindeki oyuncu kadrosunu, özelliklerine göre doğru sistem ve taktik ile oynattı. Çok iyi rotasyon yaptı. Ayrıca oyuncu değişimleri ve müdahaleleri yerindeydi.

BORDO-mavililerden sonra en iyi kadroya sahip olan Beşiktaş, maalesef geçen yıl ortaya koyduğu performansı tekrar ettiremedi. Yıldız olarak alınan Pjanic, Batshuayi ve Alex çok sakatlanınca istenilen performansı ortaya koyamadı. Beşiktaş böylece büyük puan kayıplarıyla geride kaldı.

GALATASARAY ise ekonomik nedenlerden dolayı yapmış olduğu gençleşme operasyonunda umduğunu bulamadı. Gençler daha çok orta saha oyuncuları olduğu için bu bölge çok verimsiz oldu. Yeterince katkı sağlayamadılar. Orta saha çökünce Galatasaray da çöktü.

FENERBAHÇE ise 4 yıldır becerip iki santrfor alamadı! Geçmişte Emre Belözoğlu'nun yaptığı transferler hayal kırıklığı yarattı. Bu da Fenerbahçe'nin yarıştan uzaklaşmasına neden oldu. Fenerbahçe forvet hattı olmadan şampiyon olmaya çalışıyor. Bulunduğu yer normal.

FUTBOL AKLINDA SORUN – İrfan Yirmibeş

FENERBAHÇE yönetimi hatalarından hiç ders çıkarmıyor. Yine sezon tamamlanmadan bir teknik direktörle daha yollar ayrıldı. Takım 2022'ye hocasız ve belirsizlikle girdi. Böyle bir tabloda başarı öyküsü yazılamaz. Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu durum, futbol aklında sorun olduğunu gösteriyor çünkü kısırdöngü tekrar ediyor; sürekli benzer süreçler yaşanıyor. Ders alınması gereken çok sorun var. Umarım yanılırım ama ne yazık ki tünelin ucunda ışık görünmüyor. Şunu da sorayım: Kariyerli bir hoca, istikrarın olmadığı yere gelmek ister mi?

HAYAL KIRIKLIĞI – Aykut Coşkun

BEŞİKTAŞ'IN ilk yarı performansı en kısa şekilde beklentiler ve hayal kırıklıkları olarak özetlenebilir. Çifte kupalı sezonun sonrası Pjanic, Batshuayi ve Teixeira takviyeleri herkesi heyecanlandırmıştı ancak Teknik Direktör Sergen Yalçın'la takım arasındaki uyumsuzluk, havayı tersine çevirdi. Şampiyonlar Ligi'nde sıfır çekilmesi, Süper Lig'de de zirvenin çok uzağında kalınması, büyük bir kaos doğurdu. Beşiktaş'ın şansı, ezeli rakiplerinin de yarıştan kopması oldu. Önder Karaveli ile Süper Kupa kazanılırsa siyah-beyazlıların umutları yeniden yeşerebilir.

ARTIK KRAL DEĞİL! – Mesut Yıldırım

GALATASARAY iki kupadan oldu. Elde kaldı Avrupa. Mart ayına kadar bu gazla gitmeye devam edecek. Ama tehlike büyük. Seneye Avrupa'yı görememe ihtimali yüksek. Peki ne oldu? Terim'in cezaları, hakem hataları, Feghouli'yi kızağa çekme, sonuca gidememe, Babel'e sınırsız kredi, her maç değişik kadro, Muslera'nın sakatlığı gibi başlıca unsurlar Cimbom'u hayallerinden etti. ‘Aslan Kral' artık yok. Galatasaray'ın kazanımı, genç oyuncuların bireysel katkısı oldu. Bu, bütçe olarak kasaya dönebilir. Ama yeniden yapılanma gibi bir mecburiyet doğuracak