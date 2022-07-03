3 Temmuz oldu, Fenerbahçe ve Trabzonspor Twitter’da birbirine girdi

Saatler 00.00'ı ve takvim yaprakları 3 Temmuz'u gösterdiği anda Fenerbahçe ve Trabzonspor'un sosyal medyada savaşı başladı. 3 Temmuz 2011'deki Şike Davası'nın iki tarafı olan kulüpler, birbirlerine demediklerini bırakmadılar...

Sozcu.com.tr

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3 Temmuz 2011’de FETÖ tarafından organize edilen Şike Davası süreci, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Kulübü’nün tüm suçlamalardan beraat etmesiyle noktalandı. Ancak Fenerbahçe ve Trabzonspor arasında süren gerilim bir türlü bitmedi.

Şike Davası’nın 11. yıldönümü nedeniyle saat 00.00’da paylaşım yapan Fenerbahçe’ye Trabzonspor karşılık verdi. Ancak burada bitmedi. İki kulübün Twitter’daki paylaşım savaşı gece geç saatlere kadar sürdü.

İlk olarak Twitter’da profil resmini 5 yıldızlı logosuyla değiştiren Fenerbahçe, kapak fotoğrafına da aynı fotoğrafı koydu. Saat 00.00’ı gösterdiğinde Fenerbahçe, “Bugün, bir 3 Temmuz’da daha, bu kez her şey bambaşka! Bugün, bir 3 Temmuz’da daha, hırsımız ilk günden fazla! Bugün, bir 3 Temmuz’da daha, vakur duruşumuzla, Biz susuyoruz!” yazılı bir video paylaştı. Videoda Başkan Ali Koç dahil olmak üzere kulübün önde gelen isimleri ve taraftarların susarak durduğu görüntüler yer aldı.

Bugün, bir 3 Temmuz’da daha, bu kez her şey bambaşka! Bugün, bir 3 Temmuz’da daha, hırsımız ilk günden fazla! Bugün, bir 3 Temmuz’da daha, vakur duruşumuzla, Biz susuyoruz!#3TemmuzTartışmayaKapalı pic.twitter.com/6lDeFcSpHo — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 2, 2022

TRABZONSPOR’DAN “MALUMUN İLANI”

Trabzonspor ise, UEFA’nın resmi internet sitesini kaynak göstererek Fenerbahçe’ye şike imasında bulundu. UEFA’nın ilgili sayfasında, Fenerbahçe’nin Avrupa’dan men cezası aldığı yazıyor.

3 Temmuz

UEFA

Şikeci Futbol Kulüpleri Listesi

Malumun İlanı: https://t.co/JvhZ7Cdew6 — Trabzonspor (@Trabzonspor) July 2, 2022

Fenerbahçe de bu paylaşıma Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçen yıl 3 Temmuz yıldönümünde kulübe yolladığı mektubu paylaşarak yanıt verdi.

3 Temmuz

Fetullahçı Terör Örgütü

Destekçilerinin sonu

Malumun İlanı: pic.twitter.com/KGgSs9Uorh — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 2, 2022

AĞIZ DALAŞINA DÖNDÜ

Art arda yapılan paylaşımlar sosyal medyada gerilimi iyice tırmandırırken, bordo mavili kulüp Fenerbahçe’nin “Biz susuyoruz” yazdığı videoyla ilgili şu videoyu paylaştı:

Konuşacak kelime bulamadığı için susanlara özel Türkçe Sözlük. #3Temmuz pic.twitter.com/3Q61nbxdiT — Trabzonspor (@Trabzonspor) July 2, 2022

Fenerbahçe’nin buna yanıtı, müzeden gelen bir fotoğrafla oldu:

Sanrı: Gerçeklikle uyuşmayan, yanlış olduğunu gösteren kanıtlar olmasına rağmen sürdürülen, değişmeyen yanlış inançlardır. #3TemmuzTartışmayaKapalı pic.twitter.com/5nz2lXpMDx — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 2, 2022

Son olarak şampiyonluk sayısını “8” olarak belirten ve 2010-11 şampiyonluğunu da kendisine yazan Trabzonspor’un paylaşımına Fenerbahçe’den de yanıt gecikmedi:

İyi geceler 8. şampiyonluğu tüm dünyada ilgiyle izlenen takımın şampiyon taraftarı. Tatlı rüyalar. — Trabzonspor (@Trabzonspor) July 2, 2022