38’lik Atiba, 9. sezonunda da durmadı!

Beşiktaş'ın 38 yaşındaki Kanadalı orta sahası Atiba Hutchinson, sezonun açılış maçında golünü attı, taraftarlardan yine büyük alkış aldı.

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Beşiktaş’taki 9. sezonuna başlayan Atiba Hutchinson, Çaykur Rizespor maçında golünü attı. Geçtiğimiz sezon 4 gol atıp 11 de asist yaparak kariyerinde gole en fazla katkı verdiği sezona yaşayan ve şampiyonlukta büyük payı bulunan Kanadalı futbolcu, yeni sezona da bıraktığı yerden başladı.

Sahaya kaptan olarak çıkan 38 yaşındaki futbolcu, yine çok koşan, ihtiyaç olunan her yerde sahneye çıkan, elinden gelenin en iyisini yapan bir görüntü çizdi.

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Rosier'in 52. dakikadaki pasında topu kontrol edip ceza sahasında boş kalan Atiba, vuruşuyla skoru 2-0'a getirdi. Süper Lig'deki 241. maçına çıkan ve 23. kez ağları sarsan Kanadalı tecrübe taraftarlardan büyük alkış aldı.

Rosier de 6 asistle tamamladığı geçen sezonun ardından lige yeniden asistle başladı.