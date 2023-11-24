38’lik Cristiano Ronaldo kariyerinin en muhteşem gollerinden birine imza attı

Kariyerini Suudi Arabistan'da sürdüren 38 yaşındaki Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun Al Nassr formasıyla attığı muhteşem gol kayıtlara geçti.

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Suudi Arabistan Pro Lig’i 14. haftasında Al Nassr sahasında Al Akhdoud’u konuk etti. Maçı 3-0 kazanan Al Nassr’da geceye Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo’nun golleri damga vurdu.

Maçın henüz 13. dakikasında Al Nassr Sami-en Naci’nin attığı golle perdeyi açtı. 31’de Al Akhdoud penaltı bekledi ancak VAR incelemesi sonrası pozisyonda penaltı olmadığına hükmedildi.

RONALDO FIRTINASI İKİNCİ YARIDA ESTİ

İlk yarı Al Nassr’ın 1-0’lık üstünlüğü ile geçilirken ikinci yarıda Ronaldo fırtınası yaşandı.

77’de sahneye çıkan Portekizli farkı 2’ye çıkaran golü kaydetti. 80.dakikada Al Akhdoud kalecisi ceza sahası dışına çıkarak topu kayarak uzaklaştırdı.

Orta sahaya yakın bir bölgede bekleyen Ronaldo kalecinin uzaklaştırdığı topu önünde buldu.

Ronaldo’nun şut atacağını anlayan kaleci müdahale için rakibinin üzerine gittiği sırada Portekizli dünya yıldızı aşırtma bir vuruş yaparak topu kaleye doğru yolladı.

MAÇA NOKTA KOYAN GOL GÜNDEM OLDU

Havada süzülen topu merakla izleyen seyircilerin sesi gol olduğu anda çığlığa dönüştü. Ronaldo kendisinin ikinci takımının 3. golünü muhteşem bir vuruşla kaydetti. Maça nokta koyan o golün ardından stadyumda müthiş bir sevinç yaşandı.

38 yaşındaki Ronaldo’nun kariyerinin son döneminde futbol sahalarında attığı ender gollerden biri olarak kayıtlara geçen o vuruş sosyal medyada gecenin gündemine oturdu.