38’lik Umut Bulut, Eyüpspor formasıyla müthiş bir gole imza attı

Eyüpspor, Spor Toto 1'inci Lig'in 11'inci haftasında MKE Ankaragücü'nü 2-0 yendi. 38 yaşındaki Umut Bulut'un, oldukça uzak bir mesafeden attığı nefis gol maça damga vurdu. Bu sezon 10 maça çıkan tecrübeli futbolcu, 8 gole doğrudan etki etti.

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Spor Toto 1’inci Lig ekiplerinden Eyüpspor’un sezon başında kadrosuna kattığı Umut Bulut, gösterdiği performansla alkış toplamaya devam ediyor. Bulut, Eyüpspor’un Ankaragücü’nü 2-0 mağlup ettiği mücadelenin 81’inci dakikasında sahne aldı ve olağanüstü bir vuruşla harika bir gol kaydetti. 38 yaşındaki Süper Lig’in eski yıldızı attığı golle geceye damga vuran isim oldu.

Tecrübeli golcüden 4 dakika sonra Muhammed Akarslan (26) ceza sahası dışında şık bir golle Umut Bulut’a nazire yaptı ve skoru belirledi.

Umut Bulut kariyerinin son dönemlerinde, kariyerinin en güzel golünü attı! pic.twitter.com/3925jJwFXb — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) October 30, 2021

Eyüpspor sahadan galibiyetle ayrılarak puanını 23’e yükseltti ve 3’üncü sıradaki yerini korudu.

SÜPER LİG’DE REKOR KIRMIŞTI, EYÜPSPOR’DA DA DURMUYOR

Tecrübeli golcü, geçen sezon Oğuz Çetin’in 503 maçla “Süper Lig tarihinin en çok forma giyen oyuncusu” rekorunu kırmış ve adını zirveye yazdırmıştı.

Süper Lig’de 515 maçta 163 gole imza atan 38 yaşındaki santrfor, Spor Toto 1’inci Lig’e de hızlı bir başlangıç yaptı. Eyüpspor formasıyla 10 maçta sahaya çıkan Umut Bulut, 6 gol, 2 asistlik performans sergiledi.