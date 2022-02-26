39 yaşındaki Atiba Sivasspor maçına damga vurdu…

39 yaşındaki Atiba Hutchinson, 11,7 Km ile Beşiktaş'ın Sivasspor karşısında en çok mesafe kat eden oyuncusu oldu.

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Süper Lig 27. haftasında Demir Grup Sivasspor’a konuk olan Beşiktaş, zorlu deplasmandan 3-2’lik galibiyetle ayrılarak yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı.

Siyah beyazlı takımda 9. senesini geçiren 39 yaşındaki Kanadalı oyuncu Atiba Hutchinson, Sivasspor maçı performansıyla geceye adeta damga vurdu. İlerleyen yaşına rağmen performansıyla ayakla alkışlanan yıldız oyuncu 11.7 km ile 3-2 kazanılan maçta en çok koşan isim oldu.

Maç sonu değerlendirmelerde bulunan Atiba şu ifadeleri kullandı:

“Bütün takım gibi ben de elimden geleni yapıyorum. İki maçtır kazanıyoruz ve bu şekilde seriler yaparak üst üste galibiyetler almak istiyoruz. Sivas deplasmanı zor bir deplasman. Maça iyi başladık, daha sonra rakip beraberliği yakaladı ama biz çalışmaya devam ettik. Beşiktaş için elimden geleni yapıyorum. Bütün takım arkadaşlarım bunu yapıyor. Bugün takımca iyi bir performans sergiledik.”

“Tabii ki biz daha ofansif oynamak istiyoruz, böyle olmasını istemez kimse. Oyunun hakimi olmak isteriz ama bazen bu durum futbolda oluyor. Belki de bu, mental bir şeydir. Bunu düzeltmek için biz de çaba gösteriyoruz. Bazen futbolda bu tip şeyler yaşanıyor.”