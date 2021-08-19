4 koldan Avrupa’ya… Hedef tek: Gruplara kalmak

Galatasaray ile Fenerbahçe Avrupa Ligi’nde, Trabzonspor ve Sivasspor Konferans Ligi’nde play-off turu ilk maçlarına çıkıyor. Rövanşlar 26 Ağustos’ta.

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AVRUPA Ligi ve Konferans Ligi'nde play-off turu maçları oynanacak, dört temsilcimiz sahaya çıkacak. Kupa 2'de Galatasaray ve Fenerbahçe sahneye çıkacak. Cimbom, Danimarka ligi ilderi Randers'a 20.00'de konuk olacak. Bu sezon Avrupa arenasında ilk maçına çıkacak Fenerbahçe ise 21.45'te Finlandiya ligi lideri HJK Helsinki'yi ağırlayacak. Konferans Ligi yolunda da iki temsilcimiz bulunuyor.

FIRTINA ROMA’YI KONUK EDİYOR

Trabzonspor, Jose Mourinho idaresinde ilk maçına çıkacak Roma ile 20.30'da oynayacak. Sivasspor ise bir başka Danimarka ekibi Kopenhag'ı 21.00'de konuk edecek. Ülke puanı sıralamasında 17'nci sırada yer alan Türkiye, dört temsilcimizden de galibiyetler ve 26 Ağustos'taki rövanşlar öncesi, grupları müjdeleyecek sonuçlar bekliyor.