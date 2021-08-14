5 gol 1 kırmızı kart! Fatih Karagümrük nefes kesen maçta Gaziantep’i devirdi…
Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında evinde Gaziantep FK'yı konuk eden Fatih Karagümrük, sahadan 3-2'lik skorla galip ayrıldı.
Fatih Karagümrük, Süper Lig’in ilk haftasında Gaziantep FK ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaştı. 5 golün çıktığı nefes kesen maçta Angelo Sagal 45+2’de takımını 10 kişi bıraktı.
Fatih Karagümrük maça Viviano, Hedenstad, Benatia, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Ahmed Musa, Erhun Öztümer, Efe Tatlı, Kerim Frei, Pesic 11’i ile başladı.
Gaziantep FK ise Günay Güvenç, Olkowski, Ertuğrul Ersoy, Djilobodji, Ulaş Zengin, Mendly, Recep Niyaz, Jefferson, Furkan Soyalp, Sagal, Dicko 11’i ile sahaya çıktı.
Maçın ilk yarısı, ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı. Maçın son dakikalarında gelen 2 gol skoru belirledi.
Maçtan dakikalar
- 8. dakikada orta alanda topu alan Jefferson Junior'un ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşu kaleci Viviano oyun alanı içine çeldi.
- 10. dakikada Ahmed Musa'nın sağ taraftan verdiği pasta topla buluşan Pesic'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Djilobodji'nin müdahalesiyle ağlara gitti. 1-0
- 17. dakikada ceza sahası içinde topu alan Dicko, Karagümrüklü futbolcunun müdahalesi sonra yerde kaldı. Hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi.
- 17. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Sagal topu ağlara gönderdi. 1-1
- 19. dakikada topu alan Erhun'un ceza sahası içine ortasında Pesic kafayla topu filelere gönderdi. 2-1
- 27. dakikada ceza sağası dışında topu alan Pesic'in sert şutunu kaleci Günay oyun alanı içine çeldi.
- 35. dakikada sağ taraftan Olkowski'nin ceza sahası içine yaptığı ortada Sagal'ın kafa vuruşunu kaleci Viviano çıkardı. Dönen topa Dicko'nun yaptığı vole vuruşunda topu Viviano iki hamlede kontrol etti.
- 90. dakikada Fatih Karagümrük adına sahne alan Ahmed Musa, şık bir golle farkı 2’ye çıkardı: 3-1. 90+4’te ise Gaziantep FK adına Papy Djilobodji, golünü atmayı başardı: 3-2.Son düdükle beraber 3-2 kazanan Fatih Karagümrük, sezona 3 puanla başladı.