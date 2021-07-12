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53 yıl sonra gelen zafer! EURO 2020 şampiyonluk kupası Roma’da…

EURO 2020 finalinde İngiltere'yi penaltılarda mağlup ederek 53 yıl sonra yeniden şampiyonluk yaşayan İtalya'da büyük bir coşku hakim. Wembley'de İngilizler'e şans tanımayan İtalya Milli Takımı kupa ile birlikte Roma'ya ulaştı.

Güncellenme: 10:46, 12/07/2021
Spor HaberleriFutbol
53 yıl sonra gelen zafer! EURO 2020 şampiyonluk kupası Roma’da…

Avrupa Şampiyonası’nda Londra finalinde, normal süresi ve uzatma devreleri 1-1 biten maçta İtalya İngiltere’yi penaltı atışlarında 3-2 yenerek tarihinde ikinci kez Avrupa Şampiyonu oldu. Wembley’de gelen zafer sonrası İtalyanlar sokaklara dökülerek şampiyonluğu sabahın ilk saatlerine kadar kutladı. İtalya Milli Takımı da bugün erken saatlerde EURO 2020 kupası ile birlikte Roma’ya vardı.

OTELİN ÖNÜNDE COŞKULU KARŞILAMA

Roma ve Napoli sokaklarında doyasıya eğlenen taraftarlar takımı karşılamak için Parco dei Principi otelinin önünde toplanarak büyük bir coşku yumağı oluşturdu. Tarihinde ikinci kez Avrupa Şampiyonu olan ülkede teknik direktör Roberto Mancini ve oyunculara büyük bir sevgi seli vardı. Kupayı getiren takım kaptanları Chiellini ve Bonucci ile birlikte tezahüratlarda bulunan İtalyanlar büyük kutlama öncesi dinlenmek için alandan ayrıldı.

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