53 yıl sonra gelen zafer! EURO 2020 şampiyonluk kupası Roma’da…

Avrupa Şampiyonası’nda Londra finalinde, normal süresi ve uzatma devreleri 1-1 biten maçta İtalya İngiltere’yi penaltı atışlarında 3-2 yenerek tarihinde ikinci kez Avrupa Şampiyonu oldu. Wembley’de gelen zafer sonrası İtalyanlar sokaklara dökülerek şampiyonluğu sabahın ilk saatlerine kadar kutladı. İtalya Milli Takımı da bugün erken saatlerde EURO 2020 kupası ile birlikte Roma’ya vardı.

Roma ve Napoli sokaklarında doyasıya eğlenen taraftarlar takımı karşılamak için Parco dei Principi otelinin önünde toplanarak büyük bir coşku yumağı oluşturdu. Tarihinde ikinci kez Avrupa Şampiyonu olan ülkede teknik direktör Roberto Mancini ve oyunculara büyük bir sevgi seli vardı. Kupayı getiren takım kaptanları Chiellini ve Bonucci ile birlikte tezahüratlarda bulunan İtalyanlar büyük kutlama öncesi dinlenmek için alandan ayrıldı.

JUST IN: Italy's football team arrives at Parco dei Principi hotel in Rome with cheering fans after winning the #Euro2020Final in London.

