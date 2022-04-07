6 gollü nefes kesen maç! Feyenoord kaçtı Slavia Prag yakaladı…
Feyenoord, UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Slavia Prag ile 3-3 berabere kaldı. İkinci yarısı nefes kesen maçta Slavia Prag 90+5'te attığı son dakika golüyle geri döndü.
UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Feyenoord, kendi sahasında Slavia Prag ile karşı karşıya geldi.
Halil Umut Meler’in yönettiği karşılaşma gol yağmuruna sahne olurken, kazanan çıkmadı ve maç 3-3’lük eşitlikle sona erdi.
Mücadelede ev sahibi ekibin golleri; Luis Sinisterra, 74. dakikada Marcos Senesi ve 86. dakikada milli futbolcumuz Orkun Kökçü’den geldi. Slavia Prag’ın gollerini ise; 41. dakikada Peter Olayinka, 67. dakikada Yira Collins Sor ve 90+5. dakikada Ibrahim Traore kaydetti.
Feyenoord’da milli futbolcumuz Orkun Kökçü, 90 dakikada sahada kaldı. İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 14 Nisan’da Çekya’da oynanacak.
MERİH DEMİRAL PENALTI YAPTI, ATALANTA KAZANAMADI
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Atalanta, deplasmanda Leipzig ile karşı karşıya geldi. Red Bull Arena’da oynanan mücadelede taraflar sahadan 1-1’lik eşitlikle ayrıldı. Konuk ekibin golü 17. dakikada Luis Muriel’den gelirken Ev sahibi ekibin golünü 58. dakikada Jose Orban kaydetti.
Leipzig’de 58. dakikada Merih Demiral’in Nkunku’ya yaptığı müdahale sonrası kazanılan penaltı atışını Andre Silva gole çeviremedi.
Karşılaşmanın rövanşı 14 Nisan’da İtalya’da oynanacak.