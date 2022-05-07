6 puanlık maçta Alanyaspor, Adana Demirspor’u yıktı: 1-2

Kupayı Trabzonspor'un kazanması halinde 5. sıradaki takımın da Avrupa'ya gideceği yarışta Alanyaspor, Adana Demirspor'u deplasmanda 2-1 yenerek yerini korudu. Akdeniz ekibi ayrıca Başakşehir'in berabere kaldığı haftada 4. sırayla farkı 3 puana indirdi.

Sozcu.com.tr

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Spor Toto Süper Lig’in 36. haftasında Adana Demirspor ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi konuk takım 2-1 kazanarak zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılmayı başardı.

5. sıra için yarışan ve Trabzonspor’un Türkiye Kupası’nı kazanması halinde Avrupa biletini almak isteyen takımların mücadelesinde Alanyaspor 58 puana yükselip 5. sıradaki yerini korudu. Adana Demirspor ise 52 puan ve maç fazlasıyla 8. sırada kaldı.

Alanyaspor 20. dakikada Tayyip Talha’nın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Adana Demirspor 32. dakikada Belhanda ile 1-1’lik beraberliği yakaladı. Konuk takımda oyuna 69’da giren Emre Akbaba, Efkan’ın asistinde Alanyaspor’u yeniden öne geçirdi: 2-1.

Geride kalan dakikalarda ise sonuç değişmedi ve 6 puanlık maçta gülen konuk takım oldu.

37. haftada Alanyaspor sahasında Gaziantep FK’yı konuk edecek. Adana Demirspor ise Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak.