6 puanlık maçta Boluspor farklı kazandı

Spor Toto 1. Lig'in 24. hafta maçında alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Menemenspor ile Boluspor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk takım 3-0 kazanarak kritik 3 puanı kaptı.
Bu sonucun ardından ev sahibi takım 26 puanla 14. sırada kalırken, konuk takım ise 26 puanla 13. sıraya yükseldi.
17. dakikada Mustafa Çeçenoğlu'nun soldan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde oluşan karambolde topa dokunan Hamza Gür meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
34. dakikada Ibrahim Akanbi Rasheed'in sağdan yaptığı ortada Mamadou Traore'nin kafa vuruşu az farkla auta gitti.
49. dakikada defansın bir anlık dalgınlığından yararlanan Gökhan Sazdağı, David Domgjoni'den kaptığı topla kaleciyi de geçerek golü buldu. 0-2
54. dakikada Mustafa Çeçenoğlu'ndan aldığı pasla ceza sahasının sol çaprazından sert vuran Gökhan Sazdağı meşin yuvarlağı kaleye yolladı. 0-3
67. dakikada Araz Abdullaev kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu direğin dibinden auta gönderdi.
Stat: Menemen İlçe
Hakemler: Onur Özütoprak, Mehmet Ali Akkor, Ogün Kamacı
Menemenspor: Emre Selen, Furkan Bayır, Emir Han Topçu, David Domgjoni, Mamadou Traore (Ömer Şahbaş dk. 46), Omar Mohamed (Simon Zenke dk. 63), Tayfun Aydoğan, Rıdvan Koçak (Yusuf Talum dk. 12), Adamu Alhassan (Berkay Samancı dk. 82), Okan Yılmaz (Mehmet Aytemiz dk. 46), Ibrahim Akanbi Rasheed
Yedekler: Fatih Demirlek, Emre Batuhan Adıgüzel, Cem Çelik, Aydın Yılmaz, Alaattin Hamza Ok
Teknik Direktör: Ümit Karan
Boluspor: Gentian Selmani, Oğuzhan Berber, Emin Bayram, Ensar Bilir (Muhsin Yıldırım dk. 46), Aykut Demir, Burak Asan, Gökhan Sazdağı (Arda Köksal dk. 85), Hamza Gür (Kabongo Kassongo dk. 65), Muhammed Gümüşkaya, Mustafa Çeçenoğlu (Alican Özfesli dk. 74), Edwin Gyasi (Araz Abdullaev dk. 66)
Yedekler: Ömer Alıcı, Atamer Bilgin, Haris Hajdarevic, Papa Diouf
Teknik Direktör: Reha Erginer
Goller: Hamza Gür (dk. 17), Gökhan Sazdağı (dk. 49 ve 54) (Boluspor)
Kırmızı kart: Yusuf Talum (dk. 45) (Menemenspor)
aFurkan Bayır, David Domgjoni, Mehmet Aytemiz (Menemenspor), Muhammed Gümüşkaya (Boluspor)