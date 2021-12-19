6 puanlık maçta Çaykur Rizespor, Yeni Malatyaspor’u yendi: 1-0

Küme düşme hattındaki iki takımın mücadelesinde Çaykur Rizespor, sahasında Yeni Malatyaspor'u 1-0 yendi. Karadeniz ekibi, sahasında oynadığı son 5 maçtan 15 puan çıkarmayı başardı.

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Süper Lig’in 17. haftasında Çaykur Rizespor ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadı’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 1-0 kazanarak kritik 3 puanı hanesine yazdırdı.

Ligden 4 takımın düşeceği sezonda iki takım da küme düşme hattında yer alıyor. Maç öncesi Yeni Malatyaspor’un 1 puan gerisinde 19. sırada olan Karadeniz ekibi, rakibini yenerek 6 puanlık kritik maçta gülen taraf oldu.

İki takımın da ilk yarıdaki cılız ataklarında sonuç gelmezken, oyuna 65. dakikada giren Deniz Hümmet 80’de skoru değiştirdi. Cemali’nin sol kanattan çizgiye inip pasını ceza sahasındaki Deniz’e aktarmasıyla 25 yaşındaki forvet yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi.

1-0 öne geçen Çaykur Rizespor, uzatmalalar birlikte kalan 14 dakikada skoru korumayı başardı.

Bu sonucun ardından Çaykur Rizespor 16 puanla 17. sıraya yükselirken, Yeni Malatyaspor 14 puanla 19. sıraya geriledi.

Ligin 18. haftasında Çaykur Rizespor, Çarşamba günü Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak. Yeni Malatyaspor ise Perşembe günü sahasında Kayserispor’u ağırlayacak.