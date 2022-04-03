6 puanlık maçta Denizlispor, Kocaelispor’u 5 golle geçti
Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında, düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşmada Kocaelispor sahasında konuk ettiği Denizlispor’a 5-1 mağlup oldu.
Spor Toto TFF 1. Lig’in 30. haftasında Kocaelispor ile Denizlispor karşı karşıya geldi. Kocaeli Stadyumu’nda oynanan mücadelede konuk takım 5-1’lik galibiyetle kritik 3 puanın sahibi oldu.
Ligde kalma yarışındaki iki takımın mücadelesinin ardından Kocaelispor 33 puanla 16. sıraya geriledi ve küme düşme hattına girdi. Denizlispor ise 33 puanla 15. sıraya yükselmeyi başardı.
MAÇTAN DAKİKALAR
- 28. dakikada Aissati’nin ara pasında topla buluşan Mayi topu filelere gönderdi. 0-1
- 42. dakikada Benhur'un seken şutunda topla buluşan Pereira ceza sahası içine girdi. Pereira’nın şutunu kaleci Abdulkadir engellemek istese de top ağlara gitti. 1-1
- 49. dakikada Kocaelispor ceza sahasına giren Denizlispor'da Mustafa Çeçenoğlu, kaleci İsmet ile karşı karşıya kaldı. Mustafa aşırtma vuruşla topu filelerle buluşturdu. 2-1
- 66. dakikada Mustafa’nın ortasında ceza sahası içinde Mayi'nin şutu ağlara gitti. 1-3
- 67. dakikada golün santrasında topu kazanan Denizlispor'da Mustafa Çeçenoğlu ceza sahasına girerek, meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 1-4
- 89. dakikada kaleci İlyas'ın önde olduğunu gören Ömer Şişmanoğlu'nun aşırtma vuruşu filelerle buluştu. 1-5
STAT: Kocaeli
HAKEMLER: Turgut Doman, Cemal Alpay, Burak Cansız
KOCAELİSPOR: İsmet, Mehmet Taş (Dk.39 Kubilay), Musa, Mandjeck, Kolovos (Dk.57 Samed Ali), Gueye, Pereira (Dk.73 Diop), Mehmet Yılmaz (Dk73 Rasheed), Mazlum, Kerem Can, Benhur
ALTAŞ DENİZLİSPOR: Abdulkadir, Hakan, Mustafa (Dk.77 Asım), Aissati (Dk.77 Bünyamin), Schwechlen, Gökhan, Emre (Dk.73 Lopes), Muhammed, Kevin Mayi (Dk.83 Erdal), Ömer, Djedje (Dk.84 Muhammet)
GOLLER: Dk.43 Pereira (Kocaelispor) – Dk.29,Dk.68 Kevin Mayi, Dk.49, Dk.69 Mustafa, Dk.89 Ömer (Altaş Denizlispor)
SARI KARTLAR: Dk.67 Mazlum, Dk.76 Kerem Can (Kocaelispor) – Dk.45 Emre, Dk.90 Erdal (Altaş Denizlispor)