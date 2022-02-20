6 puanlık maçta Karagümrük, Sivasspor’u tek golle geçti

Ligde formsuz grafik sergileyen Karagümrük, sahasında son iki deplasmanında yenilen Sivasspor'u Borini'nin penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup etti.

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Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Karagümrük ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadı’ndaki mücadeleyi ev sahibi takım 1-0 kazanmayı başardı.

Maça başlamadan önce sıralamada 11 ve 12. sırada yer alan takımlardan Karagümrük, 68. dakikada Borini’nin penaltıdan attığı golle rakibinin üzerine çıktı.

Karagümrük bu sonucun ardından 36 puanla 10. sıraya yükselirken, üst üste 3. deplasman maçından da puan alamayan Sivasspor ise 34 puanda kalıp 12. sıraya geriledi.

Ligin 27. haftasında Karagümrük, Başakşehir ile deplasmanda; Sivasspor ise sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak.