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7 gollü düelloda Caner Erkin’in müthiş asisti galibiyeti getirdi

Karagümrük'ün Yeni Malatyaspor karşısında 3-1'den gelerek 4-3 kazandığı maçaa oyuna sonradan giren Caner Erkin damga vurdu. Galibiyet golünde asisti yapan milli futbolcu sosyal medyada da gündem oldu.

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7 gollü düelloda Caner Erkin’in müthiş asisti galibiyeti getirdi

Süper Lig’de 5. haftanın açılış maçında Yeni Malatyaspor ile Karagümrük karşı karşıya geldi. İki takım arasındaki müsabaka nefesleri kesti. Tam 7 golün çıktığı mücadelede oyuna sonradan giren Karagümrük’ün yeni transferi Caner Erkin maçın seyrini değiştirdi.

90 dakikada 7 gol, 1 kırmızı kartın çıktığı maçta Yeni Malatyaspor sahasında 3-1’lik üstünlüğü yakaladı.

Ev sahibi 18. dakikada Tetteh ve 24. dakikada Mustafa Eskihellaç’ın golleriyle 2-0 öne geçti. Art arda kalesinde gol gören Karagümrük, 30. dakikada Andrea Bertolacci ile farkı 1’e indirdi.

SOYUNMA ODASINA 3-2 İLE GİDİLDİ

İlk yarı biterken sahneye çıkan Mounir Chouiar takımı adına 3. golü atıp skoru 3-1’e getirdi. Ancak bu golden sonra Karagümrük’ün geri dönüşü başladı. İstanbul ekibinin tecrübeli golcüsü Alexsandar Pesic 44’te attığı golle soyunma odasına 3-2’lik skorla götürdü.

Yeni Malatayaspor’da Muhammed Sarıkaya’nın yerine oyuna giren Jospin Nshimirimana, 55. ve 61. dakikalarda gördüğü sarı kartla oyun dışı kaldı ve oyun hakimiyeti o dakikadan sonra tamamen Karagümrük’e geçti.

63’TE CANER ERKİN HAMLESİ

Dakikalar 63’ü gösterirken Karagümrük’te teknik direktör Francesco Farioli, Fenerbahçe’den transfer edilen Caner Erkin’i sahaya sürdü. 76’da Karagümrük Pesic ile 3-3’ü yakaladı.

Caner Erkin oyuna girdikten sonra 25 dakikada 7 kez orta yaptı. Milli futbolcunun 7. ortasında Karabükspor golü buldu. Dakikalar 88’i gösterirken Caner Erkin’in soldan yaptığı müthiş ortaya iyi yükselen Bertolacci galibiyet golünü ağlara gönderdi. Kendisinin 2 takımının 4. golünü atan 30 yaşındaki Andrea Bertolacci bu golün ardından takım arkadaşlarıyla birlikte müthiş bir sevinç yaşadı.

Maçın ardından Caner Erkin için sosyal medyada çarpıcı paylaşımlar yapıldı: