7 gollü düelloda Caner Erkin’in müthiş asisti galibiyeti getirdi

Karagümrük'ün Yeni Malatyaspor karşısında 3-1'den gelerek 4-3 kazandığı maçaa oyuna sonradan giren Caner Erkin damga vurdu. Galibiyet golünde asisti yapan milli futbolcu sosyal medyada da gündem oldu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Süper Lig’de 5. haftanın açılış maçında Yeni Malatyaspor ile Karagümrük karşı karşıya geldi. İki takım arasındaki müsabaka nefesleri kesti. Tam 7 golün çıktığı mücadelede oyuna sonradan giren Karagümrük’ün yeni transferi Caner Erkin maçın seyrini değiştirdi.

90 dakikada 7 gol, 1 kırmızı kartın çıktığı maçta Yeni Malatyaspor sahasında 3-1’lik üstünlüğü yakaladı.

Ev sahibi 18. dakikada Tetteh ve 24. dakikada Mustafa Eskihellaç’ın golleriyle 2-0 öne geçti. Art arda kalesinde gol gören Karagümrük, 30. dakikada Andrea Bertolacci ile farkı 1’e indirdi.

SOYUNMA ODASINA 3-2 İLE GİDİLDİ

İlk yarı biterken sahneye çıkan Mounir Chouiar takımı adına 3. golü atıp skoru 3-1’e getirdi. Ancak bu golden sonra Karagümrük’ün geri dönüşü başladı. İstanbul ekibinin tecrübeli golcüsü Alexsandar Pesic 44’te attığı golle soyunma odasına 3-2’lik skorla götürdü.

Yeni Malatayaspor’da Muhammed Sarıkaya’nın yerine oyuna giren Jospin Nshimirimana, 55. ve 61. dakikalarda gördüğü sarı kartla oyun dışı kaldı ve oyun hakimiyeti o dakikadan sonra tamamen Karagümrük’e geçti.

63’TE CANER ERKİN HAMLESİ

Dakikalar 63’ü gösterirken Karagümrük’te teknik direktör Francesco Farioli, Fenerbahçe’den transfer edilen Caner Erkin’i sahaya sürdü. 76’da Karagümrük Pesic ile 3-3’ü yakaladı.

Caner Erkin oyuna girdikten sonra 25 dakikada 7 kez orta yaptı. Milli futbolcunun 7. ortasında Karabükspor golü buldu. Dakikalar 88’i gösterirken Caner Erkin’in soldan yaptığı müthiş ortaya iyi yükselen Bertolacci galibiyet golünü ağlara gönderdi. Kendisinin 2 takımının 4. golünü atan 30 yaşındaki Andrea Bertolacci bu golün ardından takım arkadaşlarıyla birlikte müthiş bir sevinç yaşadı.

Maçın ardından Caner Erkin için sosyal medyada çarpıcı paylaşımlar yapıldı:

88 numaralı Caner Erkin 88.dakika asistini yaptı Karagümrük’ü öne geçirdi. — abdullah #88 (@ersun81593472) September 17, 2021

Devre arasi gerekli bonservis verilip caner erkin transfer edilmeli. — selsebil (@Selsebil___) September 17, 2021

Caner Erkin’i almadık diye çok pişman oluruz çok!!! — Bugra Saral (@bugra_saral) September 13, 2021

Caner erkin 88. Dk asist yapıyor büyük topçu adam — Ali Demirel (@Ali_De_Souza10) September 17, 2021