7 gollü düelloda kazanan Bayern Munih! Onana çıldırttı, Altay sesleri yükseldi…

Bayern Münih ile Manchester United arasında oynanan 7 gollü düelloda kazanan Almanlar oldu. MaNU'da kaleci Andre Onana yediği hatalı gollerle geceye damga vurdu.

Sozcu.com.tr

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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ilk hafta maçları tamamlandı ve Galatasaray’ın da yer aldığı A Grubu’nda büyük bir heyecan yaşandı. Bayern Münih ile Manchester United arasındaki mücadele adeta göz doyurdu. 7 gollü düelloda kazanan ev sahibi Bayern Münih olurken maça damga vuran isim MaNU kalecisi Andre Onana oldu.

Allianz Alman ekibi; 28’inci dakikada Sane, 32’nci dakikada Gnabry, 53’üncü dakikada penaltıdan Kane ve 90+2’nci dakikada Tel bulduğu gollerle sahadan 4-3 galip ayrıldı. Manchester United’ın karşılaşmadaki golleri ise 49’uncu dakikada Hojlund ile 88 ve 90+5’inci dakikalarda Casemiro’dan geldi.

İNGİLİZLER ALTAY’I İSTİYOR

Özellikle ilk yarıda Bayern Münih karşısında büyük hatalara imza atan Manchester United kalecisi Andre Onana, İngiliz taraftarları çileden çıkardı. Üzerine gelen topları uzaklaştırmakta güçlük çeken 29 yaşındaki Kamerunlu, Şampiyonlar Ligi’nin açılış haftasıyla birlikte kalesine gelen 12 şutun 9’unda topu ağlarda görmüş oldu.

Premier Lig’deki hatalarıyla uzun zamandır eleştirilen Onana’nın yerine Fenerbahçe’den transfer edilen milli kaleci Altan Bayındır’ın geçmesini isteyen İngiliz taraftarlar bu çağrıyı Bayern Munih maçı öncesinde de tekrarlamıştı. Fenerbahçe’den transfer edilen Altay Bayındır, henüz Manchester United’da forma şansı bulamadı.

MAÇTAN SONRA ÖZÜR DİLEDİ

Onana maçtan sonra yaptığı açıklamada, “Bu basit bir şey değil. Maça çok iyi başladık ancak benim hatamdan sonra oyunun kontrolünü kaybettik. Bu bizim ve benim için zor bir durum. Bundan ders çıkarmalı ve daha güçlü olmalıyım” dedi.

Manchester United’a geldiğinden bu yana performansıyla eleştirilen Kamerunlu eldiven, “Kanıtlamam gereken çok şey var. Manchester United’daki başlangıcım istediğim kadar iyi değildi. Bu benim en kötü maçlarımdan biriydi” diye konuştu.

Kırmızı Şeytanlar’ın sezon başında Serie A devi Inter’den 52.5 milyon Euro karşılığında transfer ettiği Kamerunlu file bekçisi, yediği goller ve performansıyla beklentileri karşılayabilmiş değil.