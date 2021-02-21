7. harika Muslera | Galatasaray’ı sırtladı

Galatasaray, Süper Lig’de 7 maçlık müthiş bir kazanma serisi yakalarken başrolde Fernando Muslera vardı. Yaşadığı talihsiz sakatlığın ardından 7 aydan uzun bir süre sahalardan uzak kalan Uruguaylı file bekçisi, söz konusu 7 maçta da kaledeydi. Alanyaspor deplasmanında da kalesine gelen 6 şutu kurtarmayı bildi. Eliyle, ayağıyla hatta diziyle önemli pozisyonları önleyen ‘Nando', yine kalesinde duvar örmeyi bildi.

Cimbom, 25 maçın 12'sinde kalesini kapatırken 19 golle de ligin en az gol yiyen takımı durumunda.

“AHTAPOT GİBİ”

Muslera’ya rakiplerden de övgü vardı. Alanya kaptanı Efecan Karaca, “Çok iyi oynadık ama Muslera'yı geçemedik, adam ahtapot gibi…” derken, Akdeniz ekibinin Teknik Sorumlusu Semih Tokatlı da Muslera'nın kritik kurtarışlarını övdü.

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