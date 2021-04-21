90+6’da Yılmaz Vural’a hayat öpücüğü! Erzurumspor Yeni Malatyaspor maçı nefes kesti…

Süper Lig’in 36’ncı haftasında küme düşme hattında hayati önem taşıyan BB Erzurumspor-Yeni Malatyaspor maçı büyük bir heyecana sahne oldu. Geçtiğimiz hafta Denizlispor’u 3-2 mağlup edip nefes alan Yılmaz Vural’ın ekibi sahasında ağırladığı Yeni Malatyaspor’u da 90+6’da bulduğu golle mağlup ederek çok değerli bir 3 puan aldı.

Ateş hattında her puanın hayati önem taşıdığı son haftalarda Yeni Malatyaspor ise son dakikada kalesinde gördüğü golle adeta yıkıldı. Mücadelenin uzatma dakikalarında yaşananlar büyük heyecana sahne oldu. 90+2’de Erzurumspor’un kazandığı penaltı, VAR uyarısı sonrası iptal edildi. Pozisyonun ceza sahası dışında olduğuna karar verilirken Erzurumspor lehine faul kararı ve serbest vuruş verildi. Bu karara büyük tepki gösteren Yılmaz Vural, 4. hakeme tabletten pozisyonu gösterdi.

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OBERTAN’IN ÇILGINA ÇEVİREN SON DAKİKA GOLÜ

Vural bu hareketi nedeniyle sarı kartla cezalandırıldı. Penaltının serbest vuruşa dönüştürülmesiyle öne geçme şansını kaybeden Erzurumspor’da 90+6’da sahneye Obertan çıktı. Ceza sahası dışında yaşanan karambolde topu önünde bulan Obertan dönerek vurdu ve topu ağlara gönderdi. Maçın bitimine çok kısa süre kala gelen bu gol sonrası Erzurumspor’da müthiş bir sevinç yaşandı.

Kulübeye doğru koşan Erzurumspor futbolcuları ve teknik direktör Yılmaz Vural son dakika golüyle adeta çılgına döndü. Maçı 1-0 kazanan Erzurumspor puanını 34’e çıkarak 18’inci sıraya yerleşti. Yeni Malatyaspor ise 37 puanla 15’inci sırada kaldı. Erzurumspor gelecek hafta deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak, Yeni Malatyaspor ise Sivas deplasmanına gidecek.