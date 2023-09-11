A Milli Futbol Takımı, Belçika’da Japonya ile hazırlık maçında

A Milli Futbol Takımı, yarın Belçika'nın Genk şehrinde, Cegeka Arena'da Japonya ile hazırlık maçına çıkacak.

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Türkiye A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçı kapsamında yarın Belçika’da Japonya ile mücadele edecek.

Genk şehrinde bulunan Cegeka Arena’da gerçekleştirilecek olan karşılaşma, Türkiye saati ile 15.20’de başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Maçın hakemliğini Hollanda Futbol Federasyonu’ndan Allard Lindhout yapacak. Lindhout’un yardımcılıklarını Rens Bluemink ve Roy de Nas yaparken, dördüncü hakem olarak Jonathan Lardot görev alacak.

A Milli Takım’da, kadrodan çıkartılan Kerem Aktürkoğlu ve Abdülkerim Bardakcı haricinde herhangi bir eksik bulunmuyor.

ADAY KADRO

A Milli Takım’ın Japonya karşılaşması için belirlenen aday kadroda şu isimler bulunuyor:

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Onur Bulut (Beşiktaş), Zeki Çelik (Roma), Cenk Özkacar (Valencia), Çağlar Söyüncü (Atletico Madrid), Merih Demiral (Al Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Kazımcan Karataş (Galatasaray), Mert Müldür (Fenerbahçe)

Orta saha-forvet: Cengiz Ünder (Fenerbahçe), Yusuf Sarı (Yukatel Adana Demirspor), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund), Salih Uçan (Beşiktaş), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Bertuğ Yıldırım (Rennes), Halil Dervişoğlu (Galatasaray). (AA)