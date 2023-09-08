A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 elemeleri kritik maçta Ermenistan’ı ağırlıyor

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 Elemeleri'nde lider durumda bulunuyor. Ay Yıldızlılar, gruptaki 5. maçında bugün Ermenistan'ı devirmek istiyor. Bu galibiyet, Türkiye'nin Almanya'daki finallere katılma yolunda önemli bir adım olacak.

Sozcu.com.tr

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Sporda yaz aylarını A Milli Kadın Voleybol Takımımızın Milletler Ligi ve Avrupa şampiyonluklarıyla geçiren Türkiye'de sıra yeşil sahaya geldi…

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 Elemeleri D Grubu'ndaki 5. maçında bugün saat 21.45'te Ermenistan'ı konuk edecek. Eskişehir Yeni Stadyum'da oynanacak mücadele kritik öneme sahip. Geride kalan 4 maçta 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Türkiye, topladığı 9 puanla grup lideri durumunda.

ZAFERLERE ALIŞTIK

Ay yıldızlılar bugün, bir maçı eksik 6 puanlı takipçisi Ermenistan'ı devirirse Almanya'daki finallere katılma yolunda dev bir adım atmış olacak.

İlk iki takımın gruptan çıkacağı elemelerde Türkiye, 12 Ekim'de Hırvatistan (D), 15 Ekim'de Letonya ve 21 Kasım'da Galler (D) ile karşılaşacak. Bugün tribünde 30 bini aşkın taraftar, ekranları başında milyonlar A Milli Takım'dan, Filenin Sultanları'ndan alıştığı zaferlerden birini bekliyor.

Muhtemel 11’ler:

Türkiye: Mert, Zeki, Merih, Çağlar, Onur, Orkun, Hakan, Salih Özcan, Kerem, Cengiz, Barış.

Mert, Zeki, Merih, Çağlar, Onur, Orkun, Hakan, Salih Özcan, Kerem, Cengiz, Barış. Ermenistan: Beglaryan, Hovhannisyan, Harutyunyan, Haroyan, Voskanyan, Tiknizyan, Barseghyan, İwu, Spersyan, Zelarrayan, Ranos.

Beglaryan, Hovhannisyan, Harutyunyan, Haroyan, Voskanyan, Tiknizyan, Barseghyan, İwu, Spersyan, Zelarrayan, Ranos. Saat: 21.45

21.45 Yayın: TRT 1

TRT 1 Hakem: Daniele Orsato

BEKLENMEDİK EKSİKLER VAR

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, kritik maç öncesi iki takımın farklı durumlarda olduğunu söyledi.

Ermenistan'ın yeni hocaları Petrakov'la iyi bir gelişim gösterdiğini belirten Alman çalıştırıcı, “Çok değişik bir maç olabilir. Sol bekte ve forvette beklenmedik eksiklerimiz var. Belki biraz daha alışmış olduğumuz oyun sisteminden farklı bir oyun gidişatı da olabilir. Yine de iyi bir maç çıkartacağımızdan eminim” diye konuştu. Kuntz yaz aylarında önemli transferler yapan Arda Güler, Altay Bayındır, Orkun Kökçü, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral ve Cengiz Ünder'in kulüplerinde düzenli olarak forma giymelerinin önemli olduğunu da sözlerine ekledi.