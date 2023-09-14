A Milli Futbol Takımı’nda iflasın eşiğine gelindi! Kuntz’tan sonra Fatih Terim…

Hamit Altıntop’un millilerin sorumluluğunu almasıyla başlayıp Stefan Kuntz’un göreve getirilmesiyle devam eden proje Ermenistan ve Japonya maçlarıyla darbe yedi. Millilerde başarı yok polemik çok. (Zusammenbruch, Almanca'da 'çöküş' demektir*)

Sozcu.com.tr

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Türkiye, başarılı bir eleme periyoduyla Fransa'ya yenilmeden EURO 2020'ye gitti. Şampiyonada 0 puan çekildi. Şenol Güneş ve ekibine güven sarsıldı ancak yola devam edildi. 2022 Dünya Kupası elemelerinde Letonya ve Karadağ beraberlikleri sonrası Hollanda'ya da 6-1 mağlup olunca Güneş'in üzeri çizildi. TFF, kurt hocayı görevden aldı. Hamit Altıntop devreye girdi ve milli takıma yeni bir yol çizdi: Stefan Kuntz…

Rotasyondaki gurbetçi futbolcuların fazlalığı, Türkiye'deki gençlerin yeterli seviyede oynatılmaması, yurtdışından yeni isimlerin milli takıma kazandırılması ve direkt sonuç alınması Altıntop'un reçetesindeydi.

Almanya ile altyaşlarda kupalar kazanan Kuntz bir anda teknik direktörlüğe getirildi. Sonrası ise hafızalarda. Milliler, yeterliliği ilk günden beri tartışılan Alman çalıştırıcı ile EURO 2024 elemelerinde tatmin etmedi.

2010'DAN BU YANA 6. HOCA

Ermenistsan beraberliği ve Japonya hezimetinin ardından iplerin koptuğu basın toplantısı ile Stefan Kuntz'un kamuoyu önündeki çöküşü de geldi.

Kuntz'un sözleri kadar oyuncularını suçlaması da ciddi durumu gözler önüne serdi. Milli takımdaki Alman modeli çöktü. Saha içi kadar saha dışı sorunlar da Ay-Yıldızlıların bunalımda olduğunu gösterdi. Türkiye'nin durumunu gösteren en iyi tablo ise şu: Kuntz, millilerin 2010'dan bu yana 6. hocası…

İMPARATOR AĞIR BASIYOR

Milli ara bitti, dikkatler TFF'ye çevrildi. Başkan Mehmet Büyükekşi ve milli takımlardan sorumlu yönetim kurulu üyesi Hamit Altıntop'un desteğiyle görevine devam eden Stefan Kuntz'un koltuğu sallanıyor.

Japonya yenilgisi sonrası TFF yönetiminde hareketli saatler yaşandı. Büyükekşi ve Altıntop, EURO 2024 eleme grubu maçlarının bitimine kadar bekleme niyetinde olsa da birçok yönetici, Alman hocanın gönderilmesi yönünde görüş bildirdi.

Yeni teknik adamın kim olacağı üzerinde konuşmalar yapıldı.

FUTBOLCULAR DA TERİM’İ İSTİYOR

Daha önce 3 dönem A Milli Takım'ı çalıştıran Fatih Terim üzerinde fikir birliğine varıldığı öğrenildi.

Bazı milli futbolcularla da konuşulduğu ve onların da Terim'i istediği sızan bilgiler arasında. TFF yönetiminin Ankara'ya da konuyu bildirdiği ve Terim için onay aldığı iddia ediliyor. Önümüzdeki günlerde Stefan Kuntz ile yolların ayrılıp Terim'in göreve başlamasının çok yüksek bir ihtimal olduğu konuşuluyor.

“KUNTZ’A SAYGI DUYMUYORLAR”

A millilerin eski yıldızlarından Tümer Metin, Ay-Yıldızlı futbolcuların Stefan Kuntz'a saygı duymadığını söyledi.

Socrates'in YouTube kanalına değerlendirmelerde bulunan Metin, “Kamuoyunun çoğunluğunun kabul etmediği bir hocaya (Stefan Kuntz) soyunma odası da saygı duymaz. İlk gün de duymaz son gün de duymaz. Özellikle milli takım hocaları için o saygı son derece önemlidir. Bu saygıyı aktif oyuncu üzerinde soyunma odasında sağlayamıyorsan, bu seviyedeki oyuncunun birine saygı duyabilmesi çok kolay iş değil” dedi.

ALTINTOP-SOYDAN DÜELLOSU

Hamit Altıntop, Şenol Güneş dönemini eleştirirken, “Beş maçın izahı yok. Sahada çaresizdik” ifadesiyle anlayış değişikliğini işaret etmişti.

Milli takımlar eski sorumlusu Selim Soydan ise Stefan Kuntz'un ardından ise “Hamit kardeşimi iyi tanırım, aynı yönetim kurulunda yer aldık. Biz 2020 Avrupa Şampiyonası'na giderken, o Şenol Güneş'in ve yönetimin arkasından kuyu kazmakla meşguldü” demişti.