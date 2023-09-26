A Milli Kadın Futbol Takımı ikinci maçında 3 puanı aldı

UEFA Kadınlar Uluslar C Ligi 2nci Grup'ta yer alan A Milli Kadın Futbol Takımı, gruptaki ikinci maçında Litvanyayı 2-0 mağlup etti.

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A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Kadınlar Uluslar C Ligi 2. Grup’taki ikinci maçında Litvanya’yı 2-0 mağlup ederek galibiyetle ayrıldı.

UEFA Kadınlar Uluslar C Ligi’nde yer alan A Milli Kadın Futbol Takımı, Litvanya ile karşı karşıya geldi. Elazığ Atatürk Stadyumu’nda oynanan karşılaşma, büyük bir heyecana sahne oldu. Rita Vehapi’nin yönettiği maçta, Milli Takımımız sahada üstün bir performans sergiledi.

Türkiye’nin kadın futbolunu temsil eden milli takım, karşılaşmaya Selda Akgöz – Ümran Özev, Eda Karataş, Meryem Cennet Çal, Miray Cin, Ebru Topçu, Birgül Sadıkoğlu, Ece Türkoğlu, İlayda Civelek, Elif Keskin ve Gülbin Hız 11’i ile çıktı.

26’DA PENALTI KAÇTI

Karşılaşmanın ilk golü 29. dakikada Birgül Sadıkoğlu’ndan geldi. Milli oyuncu, takımını öne geçiren isim oldu. 26. dakikada Ebru Topçu tarafından kaçırılan penaltı vuruşuyla gol şansı kaçtı. Ardından 85. dakikada İlayda Civelek’in attığı golle skor 2-0’a geldi ve Türkiye farkı açtı.

Maç sonunda Türkiye, sahadan 2-0’lık galibiyetle ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırdı. Bu sonuçla Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Kadınlar Uluslar C Ligi’ndeki üçüncü maçına olan hazırlıklarını galibiyetle sürdürdü.

A Milli Kadın Futbol Takımı, bir sonraki müsabakasında 27 Ekim Cuma günü Emile Mayrisch Stadyumu’nda Lüksemburg’a konuk olacak.