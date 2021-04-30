A Milli Kadın Futbol Takımı’nın rakipleri belli oldu

Avustralya ve Yeni Zelanda’nın ev sahipliği yapacağı 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası’nın Avrupa Elemeleri’nde 51 takım 9 grupta mücadele edecek. Gruplarında ilk sırayı alan takımların doğrudan finallere gideceği elemelerde en iyi 3 grup ikincisi direkt olarak play off 2.turuna katılacak. Diğer altı grup ikincisi play-off ilk turunda tek maç eleme usulüne göre karşılaşacak. Rakiplerini eleyen 3 takım, play-off 2. turunda doğrudan yer alan takımlarla yine tek maç eleme usulüne göre mücadele edecek. Rakiplerini eleyen 3 takımdan eleme ve play-off 2. tur sonunda en iyi sıralama puanına sahip iki takım da finallere katılmaya hak kazanacak. Diğer takım ise konfederasyonlar arası eleme oynayacak.

51 ülkenin katıldığı kura çekimi sonunda 9 grup belirlendi. 6 grupta altışar takım yer alırken, 3 grup beşer takımdan oluştu. Eleme maçları Eylül 2021 – Eylül 2022 arasında yapılacak.

2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde oluşan gruplar şöyle: