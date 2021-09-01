A Milli Takım aday kadrosunda değişiklik

Türkiye'nin 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri kadrosundan iki futbolcu sakatlıkları nedeniyle çıkarıldı.

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2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri için kampa giren Türkiye A Milli Futbol Takımı aday kadrosundan Beşiktaş’ın yeni transferi Umut Meraş ve Trabzonspor forması giyen Abdülkadir Ömür çıkarıldı. Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamada iki futbolcunun sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarıldığı duyuruldu.

Umut Meraş ve Abdülkadir Ömür’ün yerine aday kadroya Beşiktaş’ta forma giyen Rıdvan Yılmaz ve Konyaspor’da oynayan Abdülkerim Bardakcı dahil edildi.

TFF’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Beşiktaş A.Ş. forması giyen Rıdvan Yılmaz ve İttifak Holding Konyaspor’da oynayan Abdülkerim Bardakcı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri için kampta bulunan A Millî Takım’ımızın aday kadrosuna dahil edildi.

Oyuncularımızdan Umut Meraş ile Abdulkadir Ömür ise sakatlıkları nedeniyle kamp kadrosundan çıkartıldılar.”