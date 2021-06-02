A Milli Takım, EURO 2020 öncesi Almanya kampına gitti

EURO 2020’de sahne alacak olan A Milli Futbol Takımı, Antalya kampının ardından Almanya’ya gitti. Burada son hazırlık maçını 3 Haziran Perşembe günü Moldova ile yapacak ay-yıldızlılar, daha sonra İtalya’ya geçecek.

EURO 2020’deki ilk maçına 11 Haziran Cuma günü İtalya ile Roma’da çıkacak A Milli Takım, A Grubu’ndaki diğer iki maçını ise Azerbaycan’da oynayacak.

A MİLLİ TAKIM’IN EURO 2020 FİKSTÜRÜ

11 Haziran Cuma / Saat 21.00 İtalya (Roma Olimpiyat)

16 Haziran Çarşamba / Saat 18.00 Galler (Bakü Olimpiyat)

20 Haziran Pazar / Saat 18.00 İsviçre (Bakü Olimpiyat)

26 KİŞİLİK KADRO BELİRLENDİ

Corona pandemisi nedeniyle UEFA, EURO 2020’ye özel olarak kadroda yer alacak futbolcu sayısını 23’ten 26’ya yükseltti. Teknik direktör Şenol Güneş, Antalya kampına davet ettiği 30 futbolcudan 4’ünü Almanya kampına götürmeyerek nihai kadroyu oluşturdu.

Güneş; kaleci Gökhan Akkan, orta saha oyuncusu Mahmut Tekdemir ve kanat oyuncuları Halil Akbunar ile Efecan Karaca’yı kadrodan çıkardı.

ANTALYA KAMPINDA İKİ HAZIRLIK MAÇI OYNANDI

A Milli Takım’ın Antalya kampında forma süresi az olan oyuncular sahne alırken, teknik direktör Şenol Güneş geniş kadroyu tercih etti ve bazı as oyuncuları dinlendirdi. Ay-yıldızlılar ilk hazırlık maçında Azerbaycan’ı 2-1 yenip, ikinci hazırlık maçında ise Gine ile 0-0 berabere kaldı.