A Milli Takım gruptan nasıl çıkar? Dünya Kupası’nda katılabilmek için…

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'ndaki son maçında Letonya'yı yenen A Milli Futbol Takımımız, ikinci olarak bir üst tura yükselme hayallerini son saniyede bulduğu goller sürdürdü. Peki, A Milli Futbol Takımı'nın gruptan çıkması için neler olması gerek? İşte tüm senaryolar...

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A Milli Futbol Takımı’nın yer aldığı Dünya Kupası Elemeleri G Grubu’nda 8. hafta maçları oynandı. Millilerin, Letonya deplasmanında Burak Yılmaz’ın son saniyedeki penaltı golüyle 2-1 galip ayrıldığı haftada Hollanda, Cebelitarık’ı 6-0 yenerken, ikincilik için kapıştığımız Norveç evinde Karadağ’ı 2-0 mağlup etti.

Avrupa elemelerinde gruplarını lider tamamlayan takımların doğrudan katılacağı FIFA Dünya Kupası’na katılacak diğer 3 takım ise play-off turu maçlarının ardından belli olacak. 10 grup ikincisi ve UEFA Uluslar Ligi’nde Dünya Kupası vizesi alamayan en iyi dereceye sahip iki takımın katılacağı play-off turu maçlarının ardından Avrupa Elemeleri son bulacak.

MİLLİ TAKIM GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

Milliler, kasım ayında da Cebelitarık ve Karadağ ile karşılaşacak. 2 maçtan çıkaracağımız 6 puanla elemeleri 21 puanda tamamlayacağız. Hollanda da aynı performansı devam ettirip kalan 2 maçını kazanması durumunda grup liderliğini garantilemiş olacak. Onlar için son haftadaki Norveç mücadelesi prestij karşılaşmasına da dönebilir.

Norveç, Kasım ayında Letonya’yı mağlup ederse son hafta Hollanda deplasmanına 20 puanla gidecek. Kazanırlarsa; Dünya Kupası hayalimiz son bulacak. Kaybederlerse; play-off yolumuz açılacak. Hollanda’da berabere biterse, Ay- Yıldızlılar gibi 21 puanda elemeleri bitirme senaryosu gerçekleşebilir.

Norveç’in son hafta Hollanda ile berabere kalması, bizim iki maçı kazanmamız halinde iş averaja kalacak. Ancak şu anda averaj olarak Norveç, bizden daha iyi durumda bulunuyor. Son iki maçta kazanırken aynı zamanda fark da yapmamız gerekecek. Milliler’in Katar yolu kendi performansından çok rakiplerinin alacağı sonuçlara göre de şekillenecek.

G GRUBU’NDA KALAN DİĞER MAÇLAR

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