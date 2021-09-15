A Milli Takım için görüşmeye gelen Stefan Kuntz’tan ilk açıklama

A Milli Takım'da Şenol Güneş'ten boşalan teknik direktörlük görevi için TFF'nin davetlisi olarak İstanbul'a gelen Stefan Kuntz konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

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A Milli Takım’da teknik direktörlük için düşünülen ve dün TFF’nin milli takımdan sorumlu yeni yöneticisi Hamit Altıntop’la görüşme gerçekleştiren Stefan Kuntz, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yöneticisi Hamit Altıntop önderliğinde birçok teknik adamla görüşmeler sağlayan TFF, Almanya U21 Takımını çalıştıran, bir dönem Beşiktaş forması da giyen Stefan Kuntz'a teklif götürdü. Alman teknik adamla her konuda anlaşma sağlanırken; Kuntz görüşmeler için İstanbul'a geldi.

TFF’nin davetlisi olarak İstanbul’a gelen Alman çalıştırıcı, kişisel Instagram hesabından görüşmeye ilişkin açıklamada bulundu. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türk yetkililerle görüştüğünü belirten Kuntz, bir anlaşmanın henüz gerçekleşmediğinin altını çizdi.

Alman teknik adam, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “TFF’nin davetlisi olarak İstanbul’daydım ancak şu an için bir anlaşma haberi yok” ifadelerini kullandı.