A Milli Takım kadrosu açıklandı! İşte Stefan Kuntz’un tercihleri

A Millî Takımımızın 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Norveç ve Letonya'yla oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu. Üç futbolcu ilk kez A Milli Takım kadrosuna dahil edilirken, uzun süredir milli takımdan davet almayan üç isim de Kuntz'un tercihleri arasında yer aldı.

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2022 Dünya Kupası Elemeleri’nde Norveç ve Letonya ile oynayacağımız maçlar için A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz aday kadroyu açıkladı.

Serdar Dursun, Berat Özdemir ve Berkan Kutlu ilk kez A Milli Takım kadrosuna dahil edilirken; Caner Erkin, Serdar Aziz ve Sinan Bolat uzun süre sonra milli takımdan davet aldı.

Kaleci: Altay Bayındır (Fenerbahçe), Sinan Bolat (KAA Gent), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Mehmet Zeki Çelik (LOSC Lille), Mert Müldür (US Sassuolo Calcio), Çağlar Söyüncü (Leicester City FC), Kaan Ayhan (US Sassuolo Calcio), Merih Demiral (Atalanta BC), Ozan Muhammed Kabak (Norwich City FC), Serdar Aziz (Fenerbahçe), Caner Erkin (Fatih Karagümrük), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş)

Orta Saha – Forvet: Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Berat Ayberk Özdemir (Trabzonspor), Berkan İsmail Kutlu (Galatasaray), Cengiz Ünder (Olympique de Marseille), Hakan Çalhanoğlu (FC Internazionale Milano), Muhammed Kerem (Aktürkoğlu Galatasaray), Orkun Kökçü (Feyenoord), Ozan Tufan (Watford FC), Taylan Antalyalı (Galatasaray), Yusuf Yazıcı (LOSC Lille), Burak Yılmaz (LOSC Lille), Kenan Karaman (Beşiktaş), Serdar Dursun (Fenerbahçe)

NORVEÇ VE LETONYA MAÇLARI

A Milli Takım’a davet edilen oyuncular, 3 Ekim Pazar günü saat 18.00’den itibaren TFF’nin Riva’daki Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde toplanmaya başlayacak. Norveç ve Letonya maçına bu tesiste hazırlanacak Ay-Yıldızlılar, antrenmanlarına 4 Ekim Pazartesi günü başlayacak.

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nun ev sahipliği yapacağı 8 Ekim’deki Türkiye-Norveç müsabakası, saat 21.45’te başlayacak ve TRT 1’den naklen yayınlanacak.

Daugava Stadyumu’nda 11 Ekim Pazartesi günü oynanacak Letonya-Türkiye karşılaşması, TSİ 21.45’te başlayacak ve TRT 1’den canlı yayınlanacak.

