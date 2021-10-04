A Milli Takım, Stefan Kuntz ile ilk idmanına çıktı

Norveç ve Letonya ile karşı karşıya gelecek olan A Milli Takım, yeni teknik direktörü Stefan Kuntz yönetimindeki ilk antrenmanını Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

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A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu’nda Norveç ve Letonya ile oynayacağı karşılaşmalar öncesindeki ilk antrenmanını, yeni teknik direktörü Stefan Kuntz yönetiminde Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştirdi.

Henüz kampa katılmayan oyuncular olduğu için eksik bir kadroyla ilk idmanını gerçekleştiren ay-yıldızlılarda, antrenman öncesinde Stefan Kuntz’un kampa katılan oyuncularla bire bir diyaloğu da dikkat çekti. Hakan Çalhanoğlu’na sarılan ve ‘Hoşgeldin’ diyen Kuntz, antrenman öncesinde futbolcularla kısa bir toplantı yaptı.

İlk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleşen çalışmada ısınma hareketleri yapan oyuncular, daha sonra topla koordinasyon çalışması gerçekleştirdi.

HALİK DERVİŞOĞLU KADROYA DAHİL EDİLDİ

Öte yandan 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde 8 Ekimde Norveç ve 11 Ekimde Letonya ile karşılaşacak A Milli Takım’ın aday kadrosuna takviye yapıldı.

Beşiktaş’ın Altay ile oynadığı lig müsabakasında sol el ikinci parmağı kırılan milli futbolcu Kenan Karamanın, yoğun maç trafiği göz önünde bulundurularak Norveç karşılaşması sonrası operasyonunun planlanması sebebiyle, Galatasaray’dan Halil Dervişoğlu aday kadroya dahil edildi.