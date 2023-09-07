A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz: Melissa Vargas’tan telefon bekliyorum

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, yarın Eskişehir'de Ermenistan ile oynanacak maç öncesi basın toplantısı düzenledi.

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri’nde A Milli Takım, yarın Eskişehir’de Ermenistan ile karşılaşacak. Karşılaşma öncesinde A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, basın toplantısı düzenledi.

Kuntz, eksiklerden dolayı değişik bir maça çıkacaklarını ancak iyi bir mücadele ortaya koyacaklarından emin olduğunu söyledi.

Kuntz, “Eksiklerden dolayı takviye yapmak istiyoruz. 21 Yaş Altı Milli Takımı ile iletişimimiz de iyi. Kazımcan Karataş ve Bertuğ Yıldırım buna güzel örnek. Sol bekte ve forvette beklenmedik eksiklerimiz var. Arda sakat. Yine de iyi bir maç çıkartacağımızdan eminim.” ifadelerini kullandı ve maç öncesi şu açıklamaları yaptı:

“Son maç döneminde Ermenistan ile Türkiye’nin grupta kazanan tarafta olduklarını görüyoruz. Bütün maçları takip ve analiz ediyoruz. Yeni hocaları Oleksandr Petrakov geldiğinden beri iyi gelişim kat ettiklerini görüyoruz. İki oyuncusu Almanya’da oynuyor. Çoğu oyuncularına ciddi transfer imkanları sunuldu. Saygı duyulacak bir takım ama biz kendi oyunumuza odaklandık.”

MİLLİ TAKIMIN TRANSFE OLAN OYUNCULARI

“Merih ve Cengiz için önemli olan ilk etapta yeni kulüplerinde forma şansı bulması önemli. Arda çok inanılmaz bir transfer gerçekleştirdi. Ancak onun etkisini tam olarak yaşayamıyoruz. Çünkü sağlığına kavuşup tekrar takımına adapte olması gerekiyor. Orkun kesinlikle bu transferinden çok şey kazanacaktır. Kişisel olarak çok gelişecektir. Çağlar transferiyle ilgili çok erken, bizimle görüştü. Hem kulüp Atletico Madrid ve hocası Simeone çok farklı bir yer ve çok önemli bir transfer onun için. En önemlisi bu oyuncuların bu transferleri yaptıktan sonra sahaya çıkıp oynamaları. Oynadıkları sürece milli takıma çok faydalı olacaktır. Galatasaray’ın Şampiyon Ligi’ne katılması, Fenerbahçe’nin Beşiktaş’ın da gruplara kalması Avrupa’daki maç sayılarımızı da yükseltecek olmasından dolayı oyunculara artı olacaktır.”

“VARGAS’TAN TELEFON BEKLİYORUM”

Kuntz, “Voleybol Milli Takımı’nda bir Vargas gerçeği ortaya çıktı. Milli Futbol Takımı’nda devşirme oyuncu düşünüyor musunuz?” sorusu üzerine tecrübeli teknik adam, “İyi futbolcular zaten bir an önce milli takım kararlarını veriyorlar. O yüzden hala Vargas’tan, kardeşinin olduğuyla ilgili telefonlarını bekliyorum.” dedi.

“ALTAY İÇİN MANCHESTER TRANSFERİ ÖNEMLİ”

Kuntz, Manchester United’a transfer olan Altay Bayındır ile daha önce yaptığı görüşmeyle ilgili bilgi verdi.

Kuntz, “O görüşmede öncelikle Fenerbahçe’deki son süreciyle ilgili görüştük. Çünkü eleştiri okları ona dönmüştü. Onun için de Manchester United gibi bir kulübe transfer olmasını da onun gelişimi için önemli. Önümüzde bir Afrika Kupası dönemi olacak. Orada şu anda oynayan kaleci, 4-5 maç oynayamayacak. Aynı süreçte Altay da kulübün performansını gösterirse forma imkanını alacak. Böylelikle o pozisyonda farklı şeyler gelişebilir.” diye konuştu.

“STOPERLERİN AKTİF OLMASI GEREKEN MAÇLAR”

Kuntz, yarın savunmada şans vereceği oyuncuların sorulması üzerine, “Merih’in ofansif oynaması yarınki maç için önemli olabilir. Çünkü stoperlerin aktif olması gereken maçlar bunlar. Çağlar’ın da maçlarını izledik. Hazırlık döneminde çok iyi maçlar çıkardı. Defansif yönden çok hatasız oynadığı maçlar oldu. Simeone de zaten defansif yönden çok fazla ağırlık gösterdiği için bu önemli bir konu. Yeni bir oyuncunun bu kadar çabuk hocası Simeone’den övgü dolu sözler alması onun ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu gösterir.” ifadelerini kullandı. (AA)