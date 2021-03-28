A Milli Takım’da 3 corona virüsü şüphesi

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 3. maçında Letonya’yı konuk edecek olan A Milli Takım’da corona virüsü şüphesine rastlandı.

3 futbolcunun covid şüphelisi olduğu, oyuncuların durumunun 29 Mart’ta yapılacak kontroller sonrasında belli olacağı belirtildi.

MUSTAFA DENİZLİ’DEN FLAŞ AÇIKLAMA

A Milli Takım eski teknik direktörü Mustafa Denizli konuyla ilgili flaş bir açıklama yaptı. Şenol Güneş’le konuştuğunu söyleyen Denizli, “Akşam Şenol Hoca ile konuştum. Pazartesi de test yapılacak ama negatif çıkma şansı daha düşük” ifadelerini kullandı.