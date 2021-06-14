A Milli Takım’da gruptan çıkma hesapları… Galler maçına ilginç hazırlık

EURO 2020 A Grubu’ndaki ikinci maçında Galler ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı hazırlıklarını sürdürürken, antrenmanda ilginç bir çalışma gerçekleştirildi. İki kale birbirine yaklaştırıldı ve oyun alanı oldukça daraltıldı. Çift takım olacak şekilde bu dar sahada yine 22 kişi yer aldı ancak koşmak kesinlikle yasaktı.

Teknik direktör Şenol Güneş futbolcularından dar alanda sadece yürüyerek gol atmaya çalışması istedi. Pas, şut ve yürüyerek top sürmenin gerçekleştiği idmanda ilginç görüntüler ortaya çıktı.

GÜNEŞ’TEN ROTASYON KARARI

ÇARŞAMBA günü oynanacak Galler maçına hazırlanan A Millilerde Teknik Direktör Şenol Güneş, revizyona hazırlanıyor. Mutlak 3 puan parolasıyla çıkılacak karşılaşmada İtalya maçının 11’i değişecek. Yusuf'un yerine sol kanatta Cengiz'in, Kenan'ın yerine sağ kanatta İrfan Can'ın şans bulması, Hakan'ın 10 numarada Burak'ın arkasında oynaması bekleniyor. Stoperde de Merih'in yerine Ozan, ön liberoda ise Okay'ın yerine Kaan veya Taylan forma giyecek.

GALLER-İSVİÇRE MAÇININ BERABERE BİTMESİ SEVİNDİRDİ

EURO 2020'ye 3-0'lık İtalya mağlubiyeti ile başlayan A Milli Takım'da gözler A Grubu'nda oynanacak diğer karşılaşmalara çevrildi. Galler-İsviçre maçının 1-1 berabere bitmesi, Ay-Yıldızlılar'ı az da olsa sevindirdi. Statü gereği gruplarda ilk 2 sırayı alacak takımların yanı sıra 6 gruptan en iyi 4 üçüncü de bir üst tura yükselecek. Çarşamba günü Galler, 20 Haziran'da da İsviçre ile Bakü'de karşılaşacak Milliler'e 4 puan yetebilir.

GÖZLER İTALYA’DA

İKİ maçta alınacak 1 galibiyet ve 1 beraberlik ‘Bizim Çocuklar' için yeterli olsa da gözler İtalya'da olacak. Gök Mavililer'in İsviçre ve Galler maçlarında alacağı skorlar kaderimizi belirleyecek. Eksi 3 averaj ise önemli bir sorun. Ay-Yıldızlılar'ın grupta kalan iki maçında 4 puana ulaşması durumunda bile averajını düzeltememesi halinde bir üst turu görememe ihtimali bulunuyor. Bu da diğer gruplarda alınacak sonuçlara göre belli olacak.

PENALTILARA KALIR MI?

TURNUVANIN grup aşamasının son maçında aynı puana sahip iki takımın karşı karşıya gelmesi ve bu maçın da beraberlikle bitmesi halinde bir sonraki tura çıkacak taraf penaltılarla belirleniyor. Bu senaryo henüz hiçbir büyük turnuvada gerçekleşmedi.